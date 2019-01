Inter-Lazio stasera in tv, Coppa Italia: orario d’inizio e su che canale vederla gratis e in chiaro

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO, QUARTO DI FINALE DI COPPA ITALIA 2019 DI CALCIO

Andrà in scena questa sera il match tra Inter e Lazio, valevole per i quarti di finale in gara unica della Coppa Italia 2018-2019. Teatro della sfida sarà lo stadio di San Siro e chi vincerà se la vedrà contro il Milan che ha sconfitto, un po’ a sorpresa, il Napoli 2-0 sempre alla “Scala del calcio“.

Il match, nel corso della Serie A, si è già disputato alla fine dello scorso ottobre, ed ha visto il successo dei neroazzurri di Luciano Spalletti all’Olimpico di Roma per 0-3. Le cose, nel frattempo, sono cambiate: sia l’Inter che la Lazio non stanno attraversando il miglior periodo stagionale. Per quel che concerne l’incontro odierno, da parte dei padroni di casa c’è da registrare il ritorno di Spalletti al 4-3-3 dopo l’esperimento fallito contro il Torino. Sarà della partita Politano, che in campionato è squalificato, ma che in Coppa Italia può giocare. A centrocampo c’è il dubbio tra Vecino e Gagliardini. In casa Lazio, invece, Inzaghi dovrebbe far rifiatare Lulic e Parolo, inserendo Durnisi e Berisha, mentre sarà titolare Caicedo.

Inter-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia 2018-2019, si giocherà questa sera alle ore 21. La partita sarà visibile in diretta tv su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

Giovedì 31 gennaio

ore 21.00 Inter-Lazio – Quarti di finale Coppa Italia 2019

