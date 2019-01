Inter-Lazio, Coppa Italia 2019: programma, orario e tv. Le probabili formazioni

Tra martedì 29 e giovedì 31 gennaio andranno in scena i quarti di finale della Coppa Italia di calcio: a chiudere il programma, giovedì 31 alle ore 21.00, sarà la sfida tra Inter e Lazio. Il match di San Siro sarà visibile in tv in chiaro e gratis su Rai 2, dato che la Rai detiene i diritti della competizione. Diretta streaming assicurata da Rai Play, mentre OA Sport vi proporrà la diretta live testuale del match con pagelle live.

Di seguito il programma completo della partita:

Quarti di finale Coppa Italia di calcio

Giovedì 31 gennaio ore 21.00

Inter-Lazio

diretta tv su Rai2

diretta streaming su RaiPlay

diretta live testuale con pagelle live su OA Sport

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Inter: Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Lazio: Strakosha, Patric, Bastos, Radu, Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku, Correa, Immobile.

