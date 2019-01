Fiorentina-Roma oggi (30 gennaio), Coppa Italia: orario d’inizio e come vederla in tv. Probabili formazioni

Si incontreranno per la diciannovesima volta nella storia della Coppa Italia: Fiorentina e Roma finora nei tempi regolamentari hanno il perfetto bilancio di sei vittorie per parte ed altrettanti pari. L’equilibrio potrebbe spezzarsi oggi, mercoledì 30 gennaio, nel match valido per i quarti di finale del tabellone. La partita avrà inizio alle ore 18.15 e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale in tempo reale.

COME SEGUIRE LIVE FIORENTINA-ROMA

Di seguito il programma completo e l’orario d’inizio della partita dei quarti di finale della Coppa Italia di calcio:

Mercoledì 30 gennaio, ore 18.15

Fiorentina-Roma

diretta tv su Rai 2

diretta streaming su Rai Play

diretta live testuale su OA Sport

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-ROMA

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro:

Fiorentina: Lafont; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Chiesa, Muriel, Simeone.

Roma: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; N’Zonzi, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Schick.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza