Atalanta-Juventus oggi (30 gennaio), Coppa Italia: orario d’inizio e come vederla in tv. Probabili formazioni

Oggi mercoledì 30 gennaio si gioca Atalanta-Juventus, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. A Bergamo andrà in scena una partita da dentro o fuori, chi vince potrà proseguire la propria avventura nel torneo mentre chi perde sarà eliminato: si preannuncia una partita molto accesa e vibrante vista l’elevata posta in palio, uno scontro diretto senza possibilità d’appello che costringerà le due squadre a dare il meglio di sé per conquistare la qualificazione alla semifinale da giocare contro la vincente di Fiorentina-Roma.

La Juventus è reduce dalla sofferta vittoria sulla Lazio in rimonta, i bianconeri sono sempre più primi in campionato con 11 punti di vantaggio sul Napoli ma contro l’Atalanta hanno pareggiato in Serie A a Santo Stefano e dunque vogliono vendicarsi. Gli orobici hanno invece pareggiato contro la Roma rimontando dallo 0-3 e sperano di fermare i bianconeri ancora una volta, servirà un’impresa ai padroni di casa che però saranno spinti dal pubblico delle grandi occasioni. Massimiliano Allegri dovrebbero puntare su tutti i big: Dybala, Ronaldo e Bernardeschi in attacco supportati da Bentancur, Pjanic e Matuidi mentre in difesa non dovrebbe esserci Bonucci. L’Atalanta replicherà con Ilicic, Gomez e Zapata pronti a fare male in fase offensiva, tra i pali Golini mentre a centrocampo Pessina dovrebbe sostituire Pasalic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Atalanta-Juventus, quarto di finale della Coppa Italia 2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ATALANTA-JUVENTUS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO:

20.45 Atalanta-Juventus

ATALANTA-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport:

ATALANTA-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Pessina, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi.

Foto: christian bertrand shutterstock