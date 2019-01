Calcio femminile, Coppa Italia 2019: Juventus, Roma, Fiorentina e Milan vincenti nell’andata dei quarti di finale

E’ andata in archivio l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di calcio femminile e ci sono state poche sorprese: Juventus, Roma, Fiorentina e Milan si sono imposte nei loro match in trasferta, mettendo una serie ipoteca per la qualificazione alle semifinali in vista dei match di ritorno programmati mercoledì 20 febbraio.

Partiamo dalle campionesse d’Italia che hanno realizzato un poker di reti contro il Tavagnacco. Sul rettangolo verde friulano la calciatrice nigeriana naturalizzata britannica Eniola Aluko si è scatenata, realizzando una doppietta nei primi 8′. Poi ci hanno pensato la giovanissima, classe 2001, Asia Bragonzi e il jolly Cristiana Girelli a fissare il punteggio sul 4-0. Match “tennistico” quello del derby tutto giallorosso tra la formazione di Elisabetta Bavagnoli e la Roma Calcio Femminile. Una partita non semplice per la compagine militante in Serie A dal momento che, al Centro Sportivo Certosa, sono state le padrone di casa a passare in vantaggio in due circostanze grazie alle marcature di Serena Landa e di Ilaria Filippi. A rimettere le cose al loro posto ci hanno pensato Martina Piemonte, Maria Zecca e Giada Greggi. L’animus pugnandi però della squadra allenata da Luigi Colantuoni non si è esaurito qui visto il pareggio di Noemi Visentin. Da questo momento però le ragazze di Bavagnoli hanno cambiato marcia e sono arrivate le realizzazioni di Elisa Bartoli, Manuela Coluccini e ancora di Greggi a suggellare il 6-3 finale.

Sono stati sempre 6 i gol messi a segno dalla Fiorentina detentrice del trofeo contro l’Hellas Verona. All’Olivieri un 6-0 che non ha ammesso repliche frutto delle doppiette di Tatiana Bonetti, Lana Clelland e di Valery Vigilucci. A completamento del quadro, nella rivincita della sfida di campionato, il Milan si è imposto ancora una volta contro il Sassuolo 2-0. A farsi trovare pronte all’appuntamento sono state Daniela Sabatino e Manuela Giugliano, regalando un successo che avvicina le ragazze di Carolina Morace al penultimo turno.

RISULTATI – ANDATI QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA 2019

Tavagnacco-Juventus 0-4

Roma CF-AS Roma ore 3-6

Hellas Verona-Fiorentina Women 0-6

Sassuolo-AC Milan 0-2

