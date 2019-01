Bob, Coppa del Mondo Koenigssee 2019: in casa la Germania vuol fare la voce grossa. C’è in palio l’Europeo

Quarta tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob: il massimo circuito internazionale resta in Germania, per il terzo week-end consecutivo (inframezzato però dalle festività natalizie), si sposta da Altenberg a Koenigssee. Sullo storico catino teutonico tra sabato e domenica verranno assegnati anche i titoli europei.

Pubblico di casa che darà sicuramente la spinta ai propri beniamini. Al maschile soprattutto ci si aspetta un dominio assoluto per i tedeschi. Il più atteso è nuovamente Francesco Friedrich: devastante la settimana scorsa (vittoria nel 2 e nel 4), va a caccia di un’altra doppietta per rimpinguare un palmares che potrebbe diventare tra i migliori di sempre in questo sport. A sfidarlo i connazionali: Nico Walther e Johannes Lochner. Tra i non tedeschi ci si aspetta tanto soprattutto dal lettone Oskars Kibermanis, il più costante alle spalle del marziano in questa prima parte di stagione.

Il podio continentale l’anno scorso fu tutto teutonico anche nel bob a 2 femminile. Mariama Jamanka lancia la sfida alla compagna di squadra Stephanie Schneider: la campionessa olimpica contro quella europea in carica, sono anche le uniche due vincitrici in stagione. Attenzione anche alla giovane sorpresa Anna Koheler. Ci si aspetta tanto dalla statunitense Elana Meyers Taylor, ancora non al top della condizione.

gianluca.bruno@oasport.it

credit Viesturs Làcis IBSF