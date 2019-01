Bob, Coppa del Mondo Igls 2019: chi interromperà il dominio della Germania?

Nuovo appuntamento, il quinto su otto per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob. Nel week-end andranno in scena le gare sul ghiaccio austriaco: si gareggia sulla storica pista di Igls, in quel di Innsbruck. Il programma prevede bob a 2 e bob femminile sabato, il 4 invece domenica.

Chi interromperà il dominio della Germania? I teutonici, soprattutto al maschile, stanno risultando davvero dominanti. Nel 2 Francesco Friedrich, campione olimpico in carica, è ancora imbattuto: tre su tre per il nativo di Pirna che nella propria specialità non sembra trovare rivali. A lanciare l’attacco ci saranno il canadese Justin Kripps ed il lettone Oskars Melbardis. Tutti tedeschi in lotta per il 4: il neo campione d’Europa Johannes Lochner sembra essere il favorito, da seguire ovviamente Friedrich e Nico Walther.

La campionessa a Cinque Cerchi Mariama Jamanka, neo campionessa d’Europa a Koenigssee, contro la connazionale Stephanie Schneider, che l’anno scorso riuscì ad imporsi proprio su questo catino. Da seguire ovviamente la statunitense Elana Meyers Taylor.

