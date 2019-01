Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2019: startlist e pettorali di partenza. Programma, orari e tv

In questa stagione il norvegese Johannes Boe sta dominando la Coppa del Mondo di biathlon, ma il transalpino Martin Fourcade, se vorrà riaprire la contesa, dovrà sfruttare al massimo la pista tedesca di Oberhof. Un tracciato che, come visto oggi con le donne, può essere anche benevolo al poligono se le condizioni atmosferiche sono buone, altrimenti saprà essere molto selettivo. Tanto difficile che nella località tedesca manca nell’albo d’oro il norvegese Johannes Boe, mai capace di arrivare al gradino più alto del podio. Il transalpino al contrario ha vinto già in sei occasioni e proprio lo scorso anno si impose nella sprint senza sbagliare neppure un bersaglio (per poi ripetersi il giorno dopo nell’inseguimento, seppur con un errore al poligono). Proveranno poi a mettersi in evidenza anche i nostri Lukas Hofer e Dominik Windisch, bronzo olimpico in questa specialità a PyeongChang e con tanta voglia di riscatto.

Di seguito il programma dettagliato, il calendario completo, l’orario d’inizio della sprint maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di biathlon. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SPRINT MASCHILE OBERHOF: PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO E TV

VENERDI’ 11 GENNAIO:

14.30 Sprint femminile Oberhof

SPRINT MASCHILE OBERHOF: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SPRINT MASCHILE OBERHOF: STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA

1 INVENIUS Tuukka FIN 1997 14:30:30 1

2 PRYMA Artem UKR 1987 14:31:00

3 YALIOTNAU Raman BLR 1993 14:31:30

4 TRSAN Rok SLO 1992 14:32:00

5 LESSER Erik GER 1988 14:32:30

6 GOW Scott CAN 1990 14:33:00

7 CHENAL Thierry ITA 1992 14:33:30

8 L’ABEE-LUND Henrik NOR 1986 14:34:00

9 HALLSTROEM Simon SWE 1991 14:34:30

10 TSVETKOV Maxim RUS 1992 14:35:00

11 COOPER Travis USA 1996 14:35:30

12 JAEGER Martin SUI 1987 14:36:00

13 BARTKO Simon SVK 1996 14:36:30

14 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:37:00

15 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1992 14:37:30

16 FOURCADE Martin FRA 1988 14:38:00 2

17 LOGINOV Alexander RUS 1992 14:38:30

18 HEO Seonhoe KOR 1993 14:39:00

19 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:39:30

20 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 14:40:00

21 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:40:30

22 OTCENAS Martin SVK 1987 14:41:00

23 BOE Tarjei NOR 1988 14:41:30

24 TANG Jinle CHN 1989 14:42:00

25 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:42:30

26 ELISEEV Matvey RUS 1993 14:43:00

27 LEITNER Felix AUT 1996 14:43:30

28 CHEPELIN Vladimir BLR 1988 14:44:00

29 DOLDER Mario SUI 1990 14:44:30

30 WINDISCH Dominik ITA 1989 14:45:00

31 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:45:30

32 BANYS Linas LTU 1998 14:46:00

33 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:46:30

34 PUCHIANU Cornel ROU 1989 14:47:00

35 GRONMAN Tuomas FIN 1991 14:47:30

36 BAUER Klemen SLO 1986 14:48:00

37 YEREMIN Roman KAZ 1997 14:48:30

38 SCHEMPP Simon GER 1988 14:49:00

39 HOFER Lukas ITA 1989 14:49:30

40 ERMITS Kalev EST 1992 14:50:00

41 GOW Christian CAN 1993 14:50:30

42 GUZIK Grzegorz POL 1991 14:51:00

43 ANEV Krasimir BUL 1987 14:51:30

44 DOHERTY Sean USA 1995 14:52:00

45 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:52:30

46 ANGELIS Apostolos GRE 1993 14:53:00

DESTHIEUX Simon FRA 1991 14:53:30

48 KUEHN Johannes GER 1991 14:54:00

49 STENERSEN Torstein SWE 1988 14:54:30

50 MALYSHKO Dmitry RUS 1987 14:55:00

51 CLAUDE Florent BEL 1991 14:55:30

52 NORDGREN Leif USA 1989 14:56:00 3

53 SEPPALA Tero FIN 1996 14:56:30

54 WANG Wenqiang CHN 1995 14:57:00

55 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:57:30

56 MORAVEC Ondrej CZE 1984 14:58:00

57 DOVZAN Miha SLO 1994 14:58:30

58 EDER Simon AUT 1983 14:59:00

59 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:59:30

60 WEGER Benjamin SUI 1989 15:00:00

61 USOV Mihail MDA 1996 15:00:30

62 ROESCH Michael BEL 1983 15:01:00

63 DOLL Benedikt GER 1990 15:01:30

64 KOBONOKI Tsukasa JPN 1991 15:02:00

65 PEIFFER Arnd GER 1987 15:02:30

66 FOURCADE Simon FRA 1984 15:03:00

67 NELIN Jesper SWE 1992 15:03:30

68 BORMOLINI Thomas ITA 1991 15:04:00

69 ILIEV Vladimir BUL 1987 15:04:30

70 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 15:05:00

71 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1988 15:05:30

72 RASTIC Damir SRB 1988 15:06:00

73 KRCMAR Michal CZE 1991 15:06:30

74 GARANICHEV Evgeniy RUS 1988 15:07:00

75 VITENKO Vladislav KAZ 1995 15:07:30

76 SZCZUREK Lukasz POL 1988 15:08:00

77 LANDERTINGER Dominik AUT 1988 15:08:30

78 FINELLO Jeremy SUI 1992 15:09:00

79 ZAHKNA Rene EST 1994 15:09:30

80 SEMENOV Sergii UKR 1988 15:10:00

81 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 15:10:30

82 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1990 15:11:00

83 KIM Yonggyu KOR 1993 15:11:30

84 BUTA George ROU 1993 15:12:00

85 HASILLA Tomas SVK 1990 15:12:30

86 EBERHARD Julian AUT 1986 15:13:00

87 GREEN Brendan CAN 1986 15:13:30

88 SINAPOV Anton BUL 1993 15:14:00 4

89 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 15:14:30

90 SERBAN Denis ROU 1991 15:15:00

91 KAZAR Matej SVK 1983 15:15:30

92 KOIV Kauri EST 1983 15:16:00

93 FRATZSCHER Lucas GER 1994 15:16:30

94 WIESTNER Seraŵn SUI 1990 15:17:00

95 BURNOTTE Jules CAN 1996 15:17:30

96 KRUPCIK Tomas CZE 1988 15:18:00

97 MONTELLO Giuseppe ITA 1992 15:18:30

98 FEMLING Peppe SWE 1992 15:19:00

99 KUTS Timur KAZ 1995 15:19:30

100 DRINOVEC Mitja SLO 1996 15:20:00

101 HIIDENSALO Olli FIN 1991 15:20:30

102 EBERHARD Tobias AUT 1985 15:21:00

103 SLOTINS Roberts LAT 1991 15:21:30

104 TKALENKO Ruslan UKR 1992 15:22:00

105 KAUKENAS Tomas LTU 1990 15:22:30

106 SMOLSKI Anton BLR 1996 15:23:00

107 SUCHILOV Semen RUS 1992 15:23:30

108 BIRKELAND Lars Helge NOR 1988 15:24:00

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Nicolò Persico