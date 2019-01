Biathlon: muore Hannes Breitenberger, giovane promessa della Nazionale italiana

Nel giorno del trionfo di Lisa Vittozzi ad Oberhof (Germania), nella sprint della quarta tappa di Coppa del Mondo di biathlon in Germania, il movimento italiano deve fare i conti con il dolore e la tristezza. Poco dopo il trionfo della sappadina, infatti, è stato comunicata la notizia della morte del giovane biathleta altoatesino Hannes Breitenberger.

Il 18enne era studente presso la scuola superiore in Val Gardena e le cause del decesso non sono note. Una tragedia che ha scosso tutto l’ambiente italiano, essendo anche il ragazzo uno dei prospetti più importanti del panorama italiano. Inizialmente si era paventato che Hannes fosse stato vittima di un incidente in snowboard a Courmayeur ma, con il passare delle ore, quest’ipotesi è decaduta. Tuttavia, come detto da Dorothea Wierer al termine della prova tedesca, tutta la squadra correrà in questo fine settimana con il lutto al braccio in memoria del 18enne scomparso.

Foto: Carlos Charlez / shutterstock.com