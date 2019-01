Biathlon, Coppa del Mondo 2019: Tarjei Boe rinuncia alle tappe nordamericane per preparare i Mondiali

Altra rinuncia pesante alle tappe nordamericane di Coppa del Mondo di biathlon dopo quella del transalpino Martin Fourcade: a non partire per Canada e Stati Uniti sarà anche il norvegese Tarjei Boe, fratello del dominatore assoluto di questa stagione, Johannes, che guida in maniera incontrastata.

Non sarà dunque al via delle tappe di Canmore prima e Salt Lake City poi, perché, come ha affermato lo stesso atleta, vorra farsi trovare pronto per i Mondiali, in programma ad Oestersund, in Svezia, nel prossimo marzo.

L’annuncio è stato affidato da Boe al suo profilo Instagram: “A volte non basta avere il volto del combattente. È stato un difficile weekend di gare. Per arrivare al meglio ai Mondiali ho deciso di non prendere parte alle tappe in Canada e negli Stati Uniti. Grazie per il supporto, ci vediamo a Oestersund“.

Foto: Julia_Sadykova Shutterstock.com