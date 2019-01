24 Ore Daytona 2019, i favoriti. Fernando Alonso ci prova, Mike Conway e Helio Castroneves i primi rivali

Tra poche ore scatterà ufficialmente la 24 ore di Daytona, una delle gare di endurance più famose del mondo. Com’è ben noto sarà al via anche in questa edizione Fernando Alonso che proverà la grande vittoria dopo lo sfortunato tentativo dell’anno scorso. Il due volte campione del mondo di F1 farà parte del team Konica Minolta Cadillac DPi-VR assieme all’olandese Renger Van der Zende, allo statunitense Jordan Taylor ed al nipponico Kamui Kobayashi. Sicuramente un quartetto di grande livello e pronto al successo, ma i rivali non mancheranno.

Su tutti, il team Mustang Sampling Racing su Cadillac DPi con i portoghesi Joao Barbosa e Felipe Albuquerque, il britannico Mike Conway, e il brasiliano Christian Fittipaldi. Particolare attenzione andrà posta su altri due equipaggi. In primis l‘Acura Team Penske del colombiano Juan Pablo Montoya, dello statunitense Dane Cameron e del francese Simon Pagenaud, quindi il secondo team Penske con gli statunitensi Helio Castroneves, Ricky Taylor e Alexander Rossi, un terzetto di grande esperienza.

La vittoria finale se la dovrebbero giocare proprio questi team, con il possibile inserimento del Whelen Engineering Racing con i brasiliani Felipe Nasr e Pipo Derani e lo statunitense Eric Curan.

Foto: alonso-le mans-Jens Mommens / Shutterstock.com