Vela, Sydney-Hobart 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. 88 imbarcazioni in gara per l’edizione n.74

Tra due giorni comincerà l’attesa 74esima edizione della Sydney-Hobart, una delle regate veliche più importanti e difficili al Mondo. La partenza è prevista per mercoledì 26 dicembre alle ore 13.00 locali (le 3.00 italiane) dal porto di Sydney, con le prime imbarcazioni che dovrebbero giungere all’arrivo di Hobart dopo più di 30 ore di navigazione, nella prima serata del 28 dicembre. Gli equipaggi hanno preparato meticolosamente l’appuntamento e si sfideranno sul percorso di 628 miglia nautiche (circa 1170 km) che vedrà la flotta dirigersi dal sud-est dell’isola australiana sino all’isola-Stato della Tasmania (in cui si trova Hobart) tramite lo stretto di Bass. Delle 88 imbarcazioni iscritte alla gara, 11 arrivano dall’estero, e proveranno a succedere Comanche nell’albo d’oro dopo il successo nella passata edizione con annesso record di regata con 1 giorno, 9 ore, 15 minuti e 24 secondi. Da segnalare la presenza di tre velisti italiani in gara: Cristian Marani su Apsaras (80 piedi costruito a Pesaro e di proprietà di Li Jian), Gabriele Olivo sul francese Teasing Machine e Marco Carpinello sulla barca tasmaniana Alive. Di seguito la startlist e l’elenco completo delle imbarcazioni iscritte alla Sydney-Hobart 2018:

