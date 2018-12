Tournée 4 Trampolini 2018-2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci riparte con il torneo dei 4 trampolini, consueto appuntamento in programma a cavallo tra la fine del vecchio e l’inizio dell’anno nuovo. I migliori interpreti della disciplina si sfidano in uno degli eventi più importanti della stagione, che si articola su quattro gare programmate in quattro località diverse equamente distribuite tra Germania e Austria. La manifestazione arriva quest’anno alla 67esima edizione e comincerà venerdì 29 dicembre con le qualificazioni di Oberstdorf, sede della prima tappa della Tournèe, per poi proseguire a Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck ed infine Bischofshofen, che ospiterà l’ultima tappa decisiva per l’assegnazione del trofeo. Ryoyu Kobayashi si presenta ai blocchi di partenza della manifestazione da favorito principale, dopo aver dominato la prima parte di Coppa del Mondo, ma dovrà vedersela specialmente con i polacchi Kamil Stoch (secondo atleta in grado di completare il Grand Slam nel 2018) e Piotr Zyla, oltre ad un Karl Geiger in crescita.

Le gare saranno integralmente trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player, inoltre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dei momenti clou della Tournèe dei Quattro Trampolini 2018-2019. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato della manifestazione.

PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 29 dicembre

ore 16.30 Qualificazioni HS137 Oberstdorf

Domenica 30 dicembre

ore 16.30 HS137 Oberstdorf

Lunedì 31 dicembre

ore 14.00 Qualificazioni HS142 Garmisch-Partenkirchen

Martedì 1 gennaio

ore 14.00 HS142 Garmisch-Partenkirchen

Giovedì 3 gennaio

ore 14.00 Qualificazioni HS130 Innsbruck

Venerdì 4 gennaio

ore 14.00 HS130 Innsbruck

Sabato 5 gennaio

ore 17.00 Qualificazioni HS142 Bischofshofen

Domenica 6 gennaio

ore 17.00 HS142 Bischofshofen

Foto: Credits: Marcin Kazdiolka / Shutterstock