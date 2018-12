Speed skating, Coppa del Mondo Mazowiecki 2018: i convocati dell’Italia per la terza tappa in Polonia. Francesca Lollobrigida il riferimento azzurro

Dopo le prime due tappe in Giappone, la Coppa del Mondo di speed skating si trasferisce in Polonia, a Tomaszów Mazowiecki, e le attese per i colori azzurri non mancano. Nonostante l’assenza pesante di Nicola Tumolero, bronzo olimpico nei 10000 metri e campione d’Europa nei 5000, la compagine tricolore dal ct Maurizio Marchetto ha messo in mostra ottime cose sul ghiaccio nipponico che si vorra confermare sull’anello dell’Ice Arena.

Un programma di gare nelle quali non figurerà la specialità prediletta dagli azzurri, ovvero la mass start, ma vi saranno le distanze più impegnative: i 5000 metri femminili e i 10000 metri maschili. Il Bel Paese, comunque, proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo cercando di tirar fuori il meglio. Nei 10 km potremmo rivedere, ad esempio, un Davide Ghiotto su buoni livelli mentre Francesca Lollobrigida, reduce dal secondo posto nei 3000 metri e dal quinto nei 1500 metri, cercherà di ripetersi e magari migliorarsi proprio sul chilometro e mezzo. E poi le staffette con la team sprint guidata proprio dalla Lollo che, dopo il secondo posto di Tomakomai, vuol essere ancora parte della top-3. Da segnalare le presenze di Mirko Nenzi tra gli sprinter al posto di David Bosa e dei giovani Francesco Betti, Alessio Trentini e Noemi Bonazza.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), Francesco Betti (Circolo Pattinatori Pinè), Davide Ghiotto(Fiamme Gialle), Michele Malfatti (S.C. Pergine), Riccardo Bugari (Circolo Pattinatori Pinè), Alessio Trentini(V.G. Pergine), Francesca Bettrone (Cosmo Noale Ice), Noemi Bonazza (Fiamme Oro) e Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare)













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo instagram Francesca Lollobrigida