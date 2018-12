Speed skating, Coppa del Mondo Mazowicki 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana

Terzo appuntamento per la Coppa del Mondo di speed skating e dopo il Giappone si torna in Europa e per la precisione a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. Tra venerdì 7 e domenica 9 dicembre si svilupperà un programma impegnativo per gli atleti che vedrà anche le prove dei 5000 metri femminili e dei 10000 metri maschili. Tutte le specialità saranno visibili in streaming attraverso ISU TV.

Di seguito il programma completo della tappa di Tomaszów Mazowiecki della Coppa del Mondo di speed skating:

Venerdì 7 dicembre

Division B

ore 09:00

500m donne (serie 1)

500m uomini (serie 1)

1000m donne

1000m uomini

Division A:

ore 13:45

500m donne (serie 1)

500m uomini (serie 1)

1000m donne

Team Pursuit uomini

Team Pursuit donne

1000m uomini

Sabato 8 dicembre

Division B:

ore 09:00

500m donne (serie 2)

1500m uomini

1500m donne

500m uomini (serie 2)

Division A:

ore 14:00

500m donne (serie 2)

1500m uomini

1500m donne

500m uomini (serie 2)

Domenica 9 dicembre

Division B

ore 09:00

5000m donne

10000m uomini

Division A

ore 13:00

Team Sprint donne

Team Sprint uomini

5000m donne

10000m uomini













