Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: Paris ancora sul podio, la miglior Delago della carriera, bravo Tonetti in gigante

Si è chiusa la parentesi in Nord America per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nel lungo fine settimana è arrivato un altro podio azzurro dalla velocità grazie a Dominik Paris, terzo in un pazzo SuperG, che ha visto ben cinque atleti chiudere nei primi tre posti della classifica (tre a pari merito in terza posizone). Per la seconda volta stagionale l’altoatesino sale sul gradino più basso del podio, dopo averlo già fatto a Lake Louise in discesa libera.

Paris salva un risultato di squadra comunque abbastanza deludente. Purtroppo le cattive condizioni del meteo e la scarsa visibilità hanno portato gli organizzatori ad abbassare notevolmente la partenza, rendendo sia discesa che SuperG due gare sprint e con distacchi ravvicinati. Un minimo errore costava carissimo, cosa accaduta a Christof Innerhofer, che in entrambe le gare si è trovato a chiudere fuori dai primi venti. Da segnalare un buon dodicesimo posto di un ritrovato Matteo Marsaglia, che sta puntando ad abbassare il pettorale di partenza.

Sempre a Beaver Creek si è tenuto il gigante e purtroppo le difficoltà delle passate stagioni sono state confermate anche in questa prima gara dell’anno. A salvarsi è stato solo un ottimo Riccardo Tonetti, ottavo al traguardo e bravo a recuperare anche due posizioni nella seconda manche. Grandi rimpianti e molto rammarico per Manfred Moelgg, quinto dopo la prima manche e alla fine solo sedicesimo con una seconda prova disastrosa. Per il resto poi il vuoto, con nessun altro azzurro qualificato e con Luca de Aliprandini e Giovanni Borsotti che hanno commesso una serie infinita di errori nella prima manche.

Dal Colorado al Canada e precisamente a Lake Louise, dove per la prima volta in stagione sono state protagoniste le donne-jet in un fine settimana con due discese e un supergigante. La squadra azzurra, però, si è presentata negli Stati Uniti davvero rimaneggiata e con l’infermeria strapiena. A rendere meno amara la tre giorni canadese ci ha pensato Nicol Delago, che ha centrato il suo miglior risultato in carriera con il quinto posto ottenuto nella seconda discesa.

Un piazzamento importante per la 22enne nativa di Bressanone, che in questa stagione vuole confermare tutti i progressi fatti nella scorsa ed effettuare quel definitivo salto di qualità che è ampiamente possibile visto il suo talento. Un risultato che deve darle sempre più consapevolezza in vista delle prossime gare in Europa.

Lake Louise è una pista che Nadia Fanchini ama particolarmente e la bergamasca torna dal Canada con un settimo posto nella seconda discesa e anche molti rimpianti per l’uscita nella prima discesa quando si trovava in piena lotta per un piazzamento sul podio. Un fine settimana difficile per Federica Brignone, su un tracciato poco adatto alle sue caratteristiche nella velocità, ma che comunque l’ha vista essere la migliore delle italiane (dodicesima) nel SuperG vinto da una Mikaela Shiffrin, che ha già praticamente ipotecato la sua terza Coppa del Mondo.













Foto pagina FB Nicol Delago