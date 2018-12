Snowboardcross, Coppa del Mondo Cervinia 2018: i convocati dell’Italia. Michela Moioli pronta per tornare protagonista

Saranno sedici gli azzurri in gara a Cervinia nella prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross, che si svolgerà dal 20 al 22 dicembre. Sulla pista 26 si svolgeranno due gare, viste che verrà recuperata anche quella cancellata a Montafon (Austria). Le finali sono previste sabato 21 dalle 11.30 e domenica 22 dalle 11.40.

La punta azzurra sarà Michela Moioli, campionessa olimpica in carica e detentrice della sfera di cristallo, che dopo essersi ripresa dall’operazione al ginocchio sinistro, è pronta per tornare subito protagonista in questa nuova stagione. Insieme a lei ci saranno poi Sofia Belingheri, Raffaella Brutto e Caterina Carpano, Francesca Gallina.

Al maschile invece ambizioni importanti per Omar Visintin, che punterà a bissare il successo dello scorso anno e sarà in gara insieme a Thomas Belingheri, Stefano Bendotti, Lorenzo Catapano, Fabio Cordi, Filippo Ferrari, Michele Godino, Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Emanuel Perathoner e Lorenzo Sommariva.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com