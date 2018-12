Snowboard, Coppa del Mondo Cortina 2018: Roland Fischnaller e Nadya Ochner brillano nelle qualificazioni, quattro azzurri alle fasi finali

Saranno quattro gli azzurri che alle 17.00 gareggeranno nelle fasi finali del PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard parallelo. In ambito femminile ottiene il pass Nadya Ochner, che dopo la straordinaria vittoria a Carezza, parte subito bene anche qui e timbra il quarto tempo in 1:21.34. L’azzurra agli ottavi affronterà la cinese Ruxin Zang, ma si trova però dalla stessa parte del tabellone della ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica in carica, che ha realizzato la migliore prestazione in 1:19.23. Per quanto riguarda le altre italiane, Jasmin Coratti è 25ma, seguita da Elisa Caffont, Aline Moroder e Sindy Schmalzl. Lucia Dalmasso è invece 33ma, Alice Lombardi 44ma, mentre Giulia Gaspari non ha completato la prova.

In ambito maschile ottimo secondo tempo per Roland Fischnaller che chiude 25 centesimi dietro allo svizzero Nevin Galmarini, campione olimpico in carica, che timbra il miglior crono in 1:14.61. Agli ottavi vedremo un derby azzurro, visto che Fischnaller affronterà Mirko Felicetti, qualificato con il 15° tempo. Il terzo italiano ad ottenere il pass è Aaron March, che chiude nono e agli ottavi sfiderà lo statunitense Aaron Muss. Poco fuori la top 16 gli altri azzurri, con Daniele Bagozza 18°, seguito da Gabriel Messner ed Edwin Coratti, mentre Maurizio Bormolini è 22° e Marc Hofer 28°.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com