Snowboard, Coppa del Mondo 2018-2019: Roland Fischnaller e Nadya Ochner fanno volare l’Italia

Non ci si poteva attendere inizio migliore. Prime due tappe di Coppa del Mondo per quanto riguarda lo snowboard parallelo e subito due vittorie per l’Italia che si è esaltata sulle nevi di casa. Nella specialità olimpica del PGS, dove gli azzurri negli ultimi anni avevano fatto un po’ di fatica rispetto al PSL, tra Carezza e Cortina d’Ampezzo sono arrivati i trionfi di Roland Fischnaller e Nadya Ochner.

Il veterano della squadra tricolore ha trovato l’ennesimo colpaccio di una carriera davvero da ricordare. Nonostante i problemi continui alla schiena ha dimostrato di saper gestire il dolore e mettere in pista la sua classe innata: sul percorso della Perla delle Dolomiti, illuminato dai riflettori nella gara notturna, ha fatto esplodere il pubblico battendo addirittura il campione olimpico in carica della disciplina Nevin Galmarini in quella che è stata la rivincita del quarto di finale di PyeongChang 2018. L’obiettivo è quello di arrivare al top a Pechino 2022: gli anni passano, ma Fischnaller ha dimostrato di sapersi gestire alla grande. Da sottolineare anche le prove di Aaron March e Mirko Felicetti, sempre costantemente nella top-15: possono ambire al podio. Non eccellente l’inizio per un atteso Edwin Coratti che, al pari di Maurizio Bormolini, ha mancato la qualifica in entrambe le prime gare.

Tra le donne poi è arrivata la sorpresa più grande del week-end. Mai ci si sarebbe aspettato di vedere Nadya Ochner in trionfo a Carezza, vista anche l’ultima stagione tutt’altro che convincente della 25enne nativa di Merano. L’altoatesina invece ha stupito tutti battendo fior fior di rivali e arrivando a mettere la ciliegina sulla torta nella finale, nella quale ha sconfitto il fenomeno della disciplina: la ceca Ester Ledecka (trionfatrice due giorni dopo a Cortina). L’azzurra ha trovato la top-10 anche sabato, dimostrando così anche la costanza di rendimento che le è mancata fino ad ora. Riuscirà a confermarsi nel 2019?

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Jean-Francois Rivard / Shutterstock.com