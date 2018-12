Snowboard, Coppa del Mondo 2018-2019: a Copper Mountain vincono nell’Half Pipe Kim e James

Sono andate in scena questa sera le finali per quanto riguarda la Coppa del Mondo di snowboard per la specialità dell’Half Pipe negli Stati Uniti, nella località di Copper Mountain.

A trionfare tra gli uomini è l’australiano Scotty James. Il nativo di Melbourne, medaglia di bronza olimpica nella specialità, ha stampato un irraggiungibile 96,75. L’oceanico, due volte medaglia d’oro mondiale nelle ultime due edizioni, ha battuto due padroni di casa: il giovanissimo Toby Miller e Chase Josey, rispettivamente fermatisi a 94 e 90,50. Nella top-5 anche lo svizzero Patrick Burgener e il giapponese Ikko Anai. Un solo italiano impegnato nella trasferta americana: Lorenzo Gennero non ha centrato la finale chiudendo in 22ma piazza.

Tra le donne è dominio firmato da Chloe Kim: la Millenials è davvero dominante, con un 92,25. In seconda posizione la connazionale e pari età Chloe Mastro, staccata di 7,25. Lontanissime le inseguitrici: sul podio la cinese Cai, a 14,50 punti.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Leonard Zhukovsky Shutterstock