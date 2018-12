Slittino, Coppa del Mondo Calgary 2018: Dominik Fischnaller tenta il colpaccio in Canada

Terzo appuntamento con la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale, il secondo e penultimo della trasferta nordamericana. Si resta in Canada, ma ci si sposta da Whistler Mouintain a Calgary, su un catino più tecnico e più adatto alle caratteristiche della squadra italiana che nello scorso week-end sul budello delle Olimpiadi di Vancouver 2010 è stata costretta a difendersi. In programma tra venerdì e sabato le gare, ancora una volta si chiuderà con il team relay.

Dominik Fischnaller tenta il colpaccio dopo essersi difeso comunque al meglio a Whistler, segno di una regolarità di risultati che sta cercando di trovare. Non sarà facile comunque cercare il podio sul budello che ha ospitato i Giochi del 1988: l’obiettivo è quello di riuscire a confermarsi a ridosso dei migliori, magari provando a centrare la top-5. Per quanto riguarda la Nazionale italiana ovviamente convocati gli stessi atleti presenti settimana scorsa nella seconda tappa. C’è Kevin Fischnaller nel singolo maschile, ci sono Rieder/Rastner nel doppio e ovviamente Andrea Voetter (strepitosa in questa prima parte di annata) con Sandra Robatscher tra le donne.

L’uomo più atteso è Felix Loch, che da queste parti ha sempre dominato in lungo e in largo: tre vittorie tra singolo e sprint nelle ultime tre uscite sul budello canadese. A sfidarlo il solito Wolfgang Kindl, che guida la classifica di Coppa del Mondo dopo i due successi tra Igls e Whistler. Tra le donne proseguirà il dominio di Natalie Geisenberger? Fino ad ora la nativa di Monaco di Baviera non ha lasciato praticamente niente alle rivali, con le sole connazionali Julia Taubitz e Tatjana Huefner che sono riuscite ad avvicinarsi. A sorpresa c’è grandissimo equilibrio in questa prima parte di stagione nel doppio: non c’è soltanto l’attesa sfida tra i teutonici Eggert/Benecken e Wendl/Arlt, possono inserirsi in tanti, con i canadesi Walker/Snith che proveranno a sfruttare l’occasione.













Foto: Paola Castaldi