Ski cross, Coppa del Mondo San Candido 2018: Jonathan Midol vince davanti al fratello Bastien, Smith la spunta ancora su Naeslund. Fantelli 7^, male Klotz

Grande spettacolo a San Candido per la seconda tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di ski cross, disciplina dello sci freestyle. La svizzera Fanny Smith ha bissato il successo ottenuto all’esordio stagionale ad Arosa allungando sulla svedese Sandra Naeslund in classifica generale. Doppietta francese al maschile con i fratelli Midol assoluti protagonisti, mentre l’azzurro Siegmar Klotz è stato eliminato ai quarti di finale gettando alle ortiche una grande occasione per riportare l’Italia sul podio dopo 12 anni.

FEMMINILE – Fantastica vittoria di Fanny Smith al termine di una Big Final spettacolare in cui ha duellato a lungo con Sandra Naeslund per la prima posizione con incroci di traiettorie, sorpassi e controsorpassi sino alla chicane decisiva posta all’inizio dell’ultimo settore della pista. L’elvetica non si è fatta sorprendere dall’ottima partenza della rivale svedese ed ha subito risposto sfruttando la scia e riportandosi in testa, a quel punto Naeslund ha tentato il tutto per tutto con un attacco molto deciso all’interno che l’ha portata però troppo larga in uscita di curva, lasciando il via libera alla cavalcata solitaria di Smith verso il traguardo. Terzo posto a sorpresa per la francese Marielle Berger Sabbatell, che nel rush finale ha provato ad attaccare la seconda piazza senza successo, mentre la canadese Marielle Thompson, rientrata nel circuito dopo un anno di stop per infortunio, ha chiuso in quarta posizione a causa di un errore commesso durante le prime fasi della run. Miglior risultato in carriera per la 22enne azzurra Lucrezia Fantelli, che è giunta terza nella Small Final portando a casa la settima posizione assoluta di tappa anche grazie alle cadute di Edebo e Luedi durante la sua batteria di quarti di finale.

MASCHILE – Il francese Jonathan Midol si è aggiudicato la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo precedendo sul traguardo della Big Final il fratello minore Bastien ed il campione olimpico in carica canadese Brady Leman. La run decisiva ha visto la prepotente rimonta di Jonathan dalla terza posizione fino alla testa del gruppo dopo una bagarre piena di contatti e di sportellate proprio con il fratello Bastien (primo in partenza e favorito principale della gara dopo le qualifiche), che si è conclusa in favore del fratello maggiore classe 1990. Nella serie di dossi conclusivi Leman ed Eckert hanno quasi beffato Bastien Midol, rallentato in precedenza dal duello per la vittoria, ma si sono dovuti accontentare della terza e quarta piazza finale. Nella prima semifinale erano stati squalificati lo svizzero Alex Fiva ed il francese Jean Frederic Chapuis, due dei principali candidati al podio, a causa di alcune scorrettezze commesse durante la lotta per la seconda piazza che valeva il pass per la Big Final. Grandissima delusione per Siegmar Klotz, secondo in qualifica ma eliminato ai quarti di finale per un errore commesso nella parte centrale del tracciato nel tentativo di riportarsi davanti dopo una partenza lenta. Il vincitore della prima gara stagionale, lo svizzero Jonas Lenherr, non ha preso il via alle batterie del tabellone principale, perdendo di conseguenza la vetta della classifica in favore di Bastien Midol.

Foto: Martin Lehmann / Shutterstock.com