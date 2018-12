Skeleton, Coppa del Mondo Winteberg 2018: Alexander Tretiakov torna alla vittoria, Schwärzer 23°

Secondo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di skeleton al maschile. Dopo il debutto in terra lettone, a Sigulda, si è ripartiti dalla Germania: sul catino di Winterberg torna alla vittoria Alexander Tretiakov, russo campione olimpico nella discussa edizione casalinga di Sochi 2014. Il veterano ha timbrato il miglior tempo nella prima run e si è gestito al meglio nella seconda (miglior parziale anche lì), chiudendo in 1:52.07. Non c’è stata storia per tutti i rivali: 49mo podio nel massimo circuito internazionale, undicesima vittoria, la seconda nella località teutonica.

Sul secondo gradino del podio si assesta il padrone di casa Axel Jungk, abile a superare tutti gli altri grandi favoriti della vigilia ma staccato di addirittura 83 centesimi. Un solo centesimo dietro c’è il campione olimpico in carica Yun Sungbin. A completare la top-5 troviamo il vincitore di Sigulda Nikita Tregubov a 88 centesimi dalla vetta, mentre in quinta c’è Martins Dukurs. Debutto stagionale per l’Italia in Coppa con Manuel Schwärzer: l’azzurro però è solo 23mo (non riesce a superare il taglio della prima run).

Ordine d’arrivo skeleton maschile Cdm Winterberg (Ger)

1 TRETIAKOV Alexander RUS 56.11 55.96 1:52.07

2 JUNGK Axel GER 56.69 56.21 1:52.90 +0.83

3 YUN Sungbin KOR 56.55 56.36 1:52.91 +0.84

4 TREGUBOV Nikita RUS 56.57 56.38 1:52.95 +0.88

5 DUKURS Tomass LAT 56.67 56.46 1:53.13 +1.06

6 GASSNER Alexander GER 56.76 56.45 1:53.21 +1.14

7 DUKURS Martins LAT 56.87 56.47 1:53.34 +1.27

8 KEISINGER Felix GER 56.87 56.57 1:53.44 +1.37

9 MARCHENKOV Vladislav RUS 57.19 56.68 1:53.87 +1.80

10 WYATT Marcus GBR 56.93 57.07 1:54.00 +1.93

24 SCHWAERZER Manuel ITA 58.01 non qualificato alla seconda manche













Photo: IBSF/Viesturs Lācis