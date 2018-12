Skeleton, Coppa del Mondo 2018-2019: i favoriti. Scontro tra Martins Dukurs e Yun Sungbin

Gli sport da budello sono pronti ad animare la stagione invernale. Se la Coppa del Mondo di slittino è già scattata da qualche settimana, ora sarà la volta anche di quella di bob e skeleton, che prenderà il via nel week-end in Lettonia, in quel di Sigulda. Andiamo a scoprire tutti i possibili favoriti per quanto riguarda la sfera di cristallo dello skeleton al maschile.

Atteso un duello unico, che già è stato appassionante nella passata stagione. A rivaleggiare saranno Martins Dukurs e Yun Sungbin. Il veterano lettone vorrà iniziare alla grande nella tappa di casa, a caccia del 51mo successo nel massimo circuito internazionale: ovviamente è di gran lunga l’uomo più vincente della disciplina, anche se nel palmares continua a mancare purtroppo l’oro olimpico. Campione del mondo ed europeo in carica, oltre ad essere detentore per otto volte (prima della sconfitta dello scorso anno) di fila della sfera di cristallo: un recordman davvero assoluto. Nella passata stagione però non è riuscito ad esprimersi al meglio, dovrà riscattare soprattutto la deludente quarta piazza olimpica.

Pronto a lanciare l’assalto c’è però il giovane coreano. Lo scorso anno è riuscito a beffare il baltico (a pesare una squalifica molto discussa per il veterano), mettendo la ciliegina sulla torta con il clamoroso oro arrivato ai Giochi Olimpici di casa in quel di PyeongChang. È il nuovo che avanza: cinque vittorie e due secondi posti in sette uscite nella scorsa edizione della Coppa, uno score davvero clamoroso. Sarà difficile batterlo.

Pronti ad inserirsi nella battaglia anche il russo Nikita Tregubov, altro giovanissimo che però vanta già grandissimi risultati a livello internazionale (l’argento di PyeongChang su tutti). In crescita anche il teutonico Axel Jungk, vice campione del mondo in carica.













credit IBSF/Viesturs Lacis