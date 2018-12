Sci alpino, le gare di oggi a Beaver Creek e Lake Louise. Programma, orari e come vederle in tv e streaming

Sarà un fine settimana quanto mai ricco di appuntamenti per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 quello che sta per incominciare. Gli uomini, infatti, saranno impegnati a Beaver Creek, Colorado, per tre prove, una discesa libera, un supergigante e uno slalom gigante, mentre le donne saranno di scena a Lake Louise, in Canada per tre gare improntate sulla velocità: due discese libere ed un SuperG.

Sul fronte maschile vedremo di nuovo all’opera gli specialisti delle discipline più veloci, con i nostri Dominik Paris e Christof Innerhofer a caccia del podio come all’esordio di Lake Louise. Per quanto riguarda le donne, invece, saranno impegnate in un trittico che ci farà capire quale si sarà presentata nel migliore dei modi tra discesa e supergigante.

Di seguito il calendario completo e tutti gli orari dei fine settimana di Lake Louise e Beaver Creek, valevoli per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le consuete DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

PROGRAMMA CDM FEMMINILE LAKE LOUISE 2018

Venerdì 30 novembre

ore 20.30 Discesa libera

Sabato 1 dicembre

ore 20.30 Discesa libera

Domenica 2 dicembre

ore 19.00 Supergigante



PROGRAMMA CDM MASCHILE BEAVER CREEK 2018

Venerdì 30 novembre

ore 18.45 Discesa libera

Sabato 1 dicembre

ore 19.00 Supergigante

Domenica 2 dicembre

ore 17.45 Prima manche slalom gigante

ore 20.45 Seconda manche slalom gigante

Foto: Innerhofer Mitch Gunn / Shutterstock.com