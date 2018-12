Calendario Premier League oggi, gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo

La Premier League, massimo campionato di calcio inglese, completa tra oggi e domani la quattordicesima giornata: ben sei le gare odierne, con il sabato, come da tradizione anglosassone, che vede il numero maggiore di incontri. Per questo turno saranno tre i posticipi domenicali, mentre non ci sarà il consueto Monday Night (poichè si lascerà spazio ad un turno infrasettimanale).

Si inizia alle ore 16.00 con cinque incontri, tra i quali spicca Manchester City-Bournemouth, trasmessa in diretta su Sky Sport Football. Alle ore 18.30 il match di cartello tra Southampton e Menchester United, che verrà trasmesso in diretta sul medesimo canale e su Sky Sport Uno. Queste due gare saranno visibili anche su SkyGo in diretta streaming.

Di seguito il programma completo delle gare odierne della quattordicesima giornata della Premier League di calcio inglese:

Premier League – 14ma giornata 16:00 Crystal Palace Burnley 16:00 Huddersfield Brighton 16:00 Leicester Watford 16:00 Manchester City Bournemouth Sky Sport Football 16:00 Newcastle West Ham 18:30 Southampton Manchester Utd Sky Sport Uno e Sky Sport Football













Foto: Mitch Gunn / Shutterstock.com