Sci alpino, i possibili convocati dell’Italia verso i Mondiali di Are 2019. Certezze, ballottaggi e nodi da sciogliere

Dal 5 al 17 Febbraio ad Are si disputeranno i Campionati del Mondo di sci alpino. La rassegna iridata è il principale appuntamento del prossimo anno per quanto riguarda il Circo Bianco. C’è ancora più di un mese di gare prima dei Mondiali, ma in casa Italia si può già tracciare una prima lista dei possibili convocati. Alcuni azzurri sono praticamente certi di staccare il biglietto per la Svezia, ma in tante specialità ci sono numero ballottaggi e nodi da sciogliere.

Chi ha il posto praticamente assicurato sono Federica Brignone, Nicol Delago, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Sono i quattro che sono stati capace di salire sul podio in questa stagione di Coppa del Mondo. Brignone si presenta da favorita in gigante, anche perché attualmente è la leader della classifica di specialità. La valdostana quasi sicuramente sarà presente anche in SuperG, in slalom ed in combinata e proprio in quest’ultima specialità proverà a centrare un’altra medaglia.

Nicol Delago si è assicurata un posto ai Mondiali con il secondo posto nella discesa della Val Gardena, che ha segnato la sua definitiva esplosione. La giovane azzurra si candida come una delle possibili outsider nella gara di Are. Restando nella velocità un posto sicuro lo hanno Innerhofer e Paris, già saliti sul podio in questa stagione e che saranno tra i protagonisti sia in discesa sia in SuperG.

Va poi ricordato che l’Italia, a breve, avrà a disposizione sia Peter Fill sia Sofia Goggia. L’altoatesino tornerà a Bormio con l’obiettivo di ritrovare la miglior forma proprio in vista della rassegna iridata; mentre la bergamasca tornerà in pista il prossimo anno (prime settimane di Gennaio). Entrambi puntano alla qualificazione ai Mondiali e la loro convocazione comunque non dovrebbe essere assolutamente in dubbio, anche se bisognerà valutare la condizione poco prima della rassegna iridata.

Francesca Marsaglia ha ottenuto un bel sesto posto in SuperG in Val Gardena e questo risultato potrebbe avvicinarla alla convocazione. Elena Curtoni potrebbe rientrare sempre in supergigante, mentre Nadia Fanchini resta in ballottaggio per un posto nelle gare veloci. Altre due azzurre sicure di essere ad Are sono Chiara Costazza ed Irene Curtoni, che in slalom sono le uniche azzurre capaci di centrare un piazzamento tra le prime dieci.

In campo maschile Manfred Moelgg dovrebbe essere convocato sia in gigante che in slalom. Tra i rapid gates reclama spazio Alex Vinatzer e soprattutto Giuliano Razzoli, quinto a Madonna di Campiglio, con Stefano Gross che dovrebbe completare il quartetto azzurro. In gigante, invece, Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti sono molto vicini alla certezza della convocazione e per l’ultimo posto ci sarà un ballottaggio tra Maurberger, Borsotti, Nani, anche se attualmente nessuno meriterebbe il posto. Uno dei tanti nodi da scegliere per i tecnici italiani, che dovranno anche decidere chi parteciperà alla combinata e pure al Team Event.

Foto: Cristiano Barni/Shutterstock