Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg 2018: Alex Insam qualificato, Ryoyu Kobayashi ancora al top

Si sono disputate poco fa le qualificazioni sul Gross-Titlis-Schanze di Engelberg (HS140), in Svizzera, che vanno ad aprire tre giorni che potranno dare molte indicazioni sulla Coppa del Mondo di salto con gli sci 2018-2019.

Al comando, sotto la neve elvetica, c’è ancora una volta Ryoyu Kobayashi, che andrà a caccia del quarto successo in questa stagione partendo dal punteggio di 134.4 pur con un salto non perfetto, benché lungo 137 metri, quasi a conservare le energie (come del resto hanno fatto in tanti quest’oggi). Il giapponese precede Stefan Kraft, che regge da solo le sorti del salto d’Austria con un volo di 134 metri e mezzo e un punteggio di 132.9. Terzo posto per il norvegese Robert Johansson, arrivato fino a 135 metri per ricevere un punteggio di 131.4, proprio davanti al polacco Kamil Stoch (stessa lunghezza, ma 131.1 per piccolissime variazioni nella compensazione sul vento, che pure non è stato fattore decisivo in questa giornata).

L’unico saltatore italiano in gara, Alex Insam, svolge bene il proprio compito: con un salto di 120.5 metri, che gli vale un punteggio di 101.1 e il 44° posto, l’atleta di Bressanone, che festeggerà il compimento dei 21 anni tra cinque giorni, riesce ad entrare nel novero di coloro che prenderanno parte alla gara di domani.

Non è stato autorizzato a saltare l’austriaco Philipp Aschenwald, per vestito irregolare. Tutti gli atleti hanno avuto modo di effettuare i loro salti dalla stanga 15.













