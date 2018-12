Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg 2018-2019: Ryoyu Kobayashi contro il resto del mondo anche in Svizzera per andarsene via in classifica generale, Insam a caccia della zona punti

Torna la Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile, che farà tappa da domani a domenica 16 dicembre sul trampolino HS140 di Engelberg, in Svizzera. Il programma del weekend prevede lo svolgimento di due gare individuali, in cui il dominatore indiscusso di inizio stagione Ryoyu Kobayashi cercherà di imporre ancora una volta il suo dominio per allungare in classifica generale di Coppa. Il nipponico classe ’96 ha già accumulato più di 130 punti di vantaggio sui diretti inseguitori grazie ad un fantastico ruolino di marcia di tre successi e due terzi posti, inoltre ha vinto ben sei delle ultime sette serie di salti ufficiali disputate.

Il gruppo degli inseguitori più accreditati è formato dai polacchi Piotr Zyla e Kamil Stoch e dal norvegese Johann Andre Forfang, con i primi due che hanno messo in campo un’ottima costanza di rendimento ad alto livello in tutte le tappe mentre il nordico è salito di colpi proprio in Russia raccogliendo ben 180 punti con un primo ed un secondo posto. Ai polacchi manca il salto di qualità per contrastare Kobayashi, mentre Forfang dovrà provare a confermare la competitività messa in mostra a Nizhny Tagil per superare i polacchi e candidarsi al ruolo di principale alternativa al giapponese nella classifica generale. Nella passata stagione Kamil Stoch ottenne due podi ad Engelberg, mentre furono il norvegese Fannemel ed il tedesco Freitag a spartirsi la vittoria nelle due gare disputate.

In chiave Italia c’è attesa per la reazione di Alex Insam, che ha sfruttato la cancellazione della tappa di Titisee-Neustadt per allenarsi a Seefeld in vista delle gare di Engelberg in cui va a caccia di un piazzamento in zona punti dopo il passo falso commesso in gara-1 in Russia. Il giovane azzurro sta cercando di trovare maggiore continuità di rendimento sui trampolini di salto per poi mettere in campo le sue maggiori qualità di “volatore” quando si gareggerà sui trampolini di volo.













Credits: Marcin Kazdiolka / Shutterstock