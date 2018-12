Salto con gli sci, le gare di Coppa del Mondo di Titisee-Neustadt verranno recuperate a febbraio in Germania

Sono state trovate le date per recuperare le due gare maschili di Coppa del Mondo di salto con gli sci che, lo scorso weekend, non si sono disputate a Titisee-Neustadt a causa delle condizioni particolarmente piovose e comunque troppo calde della località tedesca per poter saltare.

Il primo recupero si terrà a Oberstdorf, il 1° febbraio 2019, e sarà una gara di volo con gli sci che andrà ad aggiungersi a quelle già previste nei due giorni successivi. Il secondo recupero, invece, sarà disputato a Willingen il 15 febbraio, sotto forma di gara a squadre in aggiunta ai due appuntamenti della seconda settimana completa del secondo mese dell’anno venturo.

Questa settimana gli appuntamenti con il salto sono previsti a Engelberg, in Svizzera, per quel che concerne il settore maschile e a Premanon, in Francia, per ciò che invece riguarda le donne: in entrambi i casi sono in programma tre appuntamenti nei prossimi tre giorni.













