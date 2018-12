LIVE Olympiacos-Milan, Europa League 2019 in DIRETTA: 3-1, il rigore discutibile di Fortounis elimina il Milan!

Si avvicina l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, competizione europea che vede già qualificata ai sedicesimi la Lazio, oltre alle retrocesse dalla Champions Inter e Napoli. Il Milan di Gattuso vola in Grecia per timbrare il pass e diventare la quarta squadra italiana ad accedere alla fase finale del torneo. Ai rossoneri, per passare il turno, basta anche una sconfitta con un solo gol di scarto, mentre diventa più complicata la questione se l’Olympiakos dovesse vincere con due gol di margine: a quel punto il Diavolo dovrebbe marcare almeno due reti. I milanisti dovranno fare a meno dei soliti infortunati Caldara, Romagnoli, Bonaventura e Biglia, ma destano preoccupazione anche le condizioni di Suso, non al meglio e a rischio panchina. Probabile quindi che Gattuso opti ancora per un 4-4-2 con Cutrone e Higuain, quest’ultimo atteso al riscatto dopo le ultime uscite opache, coppia offensiva. Il fischio d’inizio è programmato per le 21:00, mentre l’appuntamento con la DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto di OA Sport è previsto intorno alle 20:30 con un ampio prepartita ad anticipare il racconto della sfida. Foto: Cristiano Barni / Shutterstock













Clamoroso successo dell’Olympiakos, che con il 3-1 manda a casa un Milan irriconoscibile. Alle reti di Cisse e Guilherme risponde Zapata, il quale reindirizza la partita sui giusti binari, ma a 10 minuti dal termine Fortounis sigla dal dischetto (rigore a dir poco discutibile) il gol qualificazione che gela i rossoneri.

95′ FINITA! Sul cross di Chalanoglu si spengono le speranze del Milan.

94′ Fallo ai danni di Halilovic, tutti in area!

93′ Respinge la retroguardia greca.

93′ HIGUAIN!!! Fa tutto da solo il Pipita, il cui tiro viene deviato e finisce sull’esterno della rete, anche Reina a saltare!

92′ Milan senza idee che butta via due minuti del suo tempo.

90′ 4 minuti di recupero.

89′ Fallaccio di Guerrero su Bakayoko, giallo per lui.

88′ Jose Sa si getta a terra vittima dei crampi, i rossoneri chiaramente non apprezzano.

87′ Riguardando le immagini risulta evidente come il rigore non ci fosse.

86′ Nulla di fatto dal corner, Higuain si infrange sulla difesa avversaria.

85′ Prima della battuta doppio cambio: Halilovic sostituisce Rodriguez nel Milan e Bouchalakis prende il posto di Podence tra i greci.

84′ Calcio d’angolo per il Milan, in avanti tutte le torri.

82′ GOL DEL 3-1!!! Batte Fortounis che spiazza Reina e rimette il Milan sulla graticola.

81′ RIGORE PER L’OLYMPIAKOS!!! Abate atterra Torosidis in area e l’arbitro assegna il penalty, restano moltissimi dubbi al riguardo.

80′ Seconda sostituzione tra le fila dell’Olympiakos: Torosidis per Camara.

79′ Primo cambio per il Milan: Laxalt al posto di Cutrone.

78′ HIGUAIN!!! Il Pipita trovato al centro da Calabria sbaglia un rigore in movimento e si divora il 2-2.

75′ ABATEEEEEE!!! Il capitano del Milan si immola sul tiro di Guerrero e salva i suoi.

74′ Bella la reazione della squadra di Gattuso, ora c’è bisogno di attenzione poiché il 3-1 premierebbe i greci.

71′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN!!! Zapata incorna da calcio d’angolo battuto da Chalanoglu. 2-1 e Milan di nuovo virtualmente ai sedicesimi dopo appena un minuto. Partita pazza!

70′ GOL DELL’OLYMPIAKOS!!! Guilherme con doppia deviazione beffa Reina e fa 2-0. Assurdo quello che sta succedendo al Milan, attualmente fuori dall’Europa League.

69′ Primo cambio del match: entra Natcho, esce Fetfatzidis.

68′ Ora ovviamente i greci si sono catapultati in attacco alla ricerca del gol qualificazione, si aprono spazi importanti per i rossoneri.

65′ HIGUAIN!! La partita si è infiammata, il Pipita a giro da buona posizione va a due passi dal pareggio.

64′ ZAPATAAAA!!! Che salvataggio sulla linea del colombiano dopo che già Reina si era esibito in una splendida parata.

63′ Questo risultato premia ancora il Milan, ma ora ai greci serve solo un’altra rete per concretizzare l’impresa.

62′ CUTRONE!! Stop e tiro al volo dell’azzurro che finisce fuori di un pelo. Subito reazione del Milan.

61′ GOL DELL’OLYMPIAKOS!!! Ha segnato Cisse dagli sviluppi di un corner, letto in modo orribile dalla retroguardia rossonera. 1-0 per i padroni di casa.

60′ Ora l’Olympiakos alza la pressione alla ricerca del vantaggio.

57′ ELABDELLAOUI! Il terzino scappa alle spalle di Rodriguez e al volo mette in difficoltà Reina, che se la cava in due tempi.

54′ Ammonito Reina per perdita di tempo.

53′ Ancora Fetfatzidis da lontano ad impensierire gli avversari, blocca senza problemi Reina.

51′ KESSIE!!! Bellissima azione del Milan con Castillejo che appoggia all’ivoriano, il quale scaglia un rasoterra potente che scivola fuori di un nulla.

48′ FETFATZIDIS!! Il tiro dell’esterno dei greci fa la barba al palo, Olympiakos vicino al vantaggio.

46′ Iniziato il secondo tempo!

Prima frazione di gioco con pochissime emozioni: il Milan è accorto in fase difensiva; l’Olympiakos non riesce ad attaccare in modo incisivo. Occhio al risultato tra Dudelange e Betis, fermo anch’esso sullo 0-0, che garantirebbe ai rossoneri la possibilità di passare il turno come prima classificata in caso di vittoria.

45′ Finito il primo tempo senza recupero! 0-0.

44′ Ammonito Cisse per aver trattenuto Higuain lanciato in contropiede.

44′ REINA! Reattivo il portiere spagnolo sulla punizione calciata all’angolino basso da Fortounis.

43′ Ammonito anche Bakayoko per un pestone da dietro non cattivo, giallo troppo severo.

42′ Kessie da posizione defilata prova a calciare in porta, Jose Sa non si fa sorprendere.

41′ Ammonito Koutris per una trattenuta ai danni di Castillejo.

38′ Possesso palla: 54-46 in favore dell’Olympiakos.

35′ Cutrone sbaglia un passaggio semplice che avrebbe messo Castillejo a tu per tu con il portiere, occasione persa per il Milan.

32′ Doppia finta dal limite di Higuain che poi a giro va lontano dal bersaglio.

30′ Azione avvolgente del Milan che arriva al tiro con Castillejo, lo spagnolo colpisce in pieno un avversario.

26′ OCCASIONE OLYMPIAKOS! Uscita imperfetta di Reina da calcio d’angolo, palla che schizza sui piedi di Guilherme, il quale colpisce un difensore rossonero.

24′ Sempre 0-0 tra Dudelange e Betis, al Milan in questo momento basterebbe la vittoria per aggiudicarsi il primo posto.

21′ Cutrone sciupa una buona occasione calciando debolmente tra le braccia di Jose Sa.

19′ Zapata dagli sviluppi di un corner impegna Jose Sa, nessun problema per il portiere dei greci.

18′ Ottima uscita bassa di Jose Sa che chiude lo specchio ad Higuain pronto a battere a rete.

17′ Prima parte di partita molto scialba: il Milan attende gli avversari nella propria metà campo, forte della situazione di classifica.

15′ Tentativo ancora di Guerrero da calcio d’angolo, palla di nuovo a lato.

13′ Ammonito Chalanoglu per aver fermato fallosamente un pericoloso contropiede.

10′ Colpo di testa di Guerrero da calcio d’angolo che termina abbondantemente fuori.

9′ Bella chiusura in corner di Abate su Guerrero.

6′ Prova Chalanoglu da fuori, il tiro è debole e finisce tra le braccia del portiere.

4′ Molto meglio i greci in questo avvio, dopotutto sono loro a dover fare la partita.

1′ Bastano pochi secondi all’Olympiakos per farsi pericoloso, Reina in uscita evita guai.

1′ PARTITI! Batte l’Olympiakos.

20:58 Fanno il loro ingresso in campo i giocatori. Tutto pronto per iniziare!

20:55 L’arbitro dell’incontro sarà il francese Benoit Bastien coadiuvato da Hicham Zakrani e Frédéric Haquette. Il quarto uomo sarà Philippe Jeanne, mentre gli addizionali Benoît Millot e Jérôme Miguelgorry.

20:50 Intanto si è conclusa la sfida tra Lazio ed Eintracht Francoforte con la vittoria dei tedeschi per 2-1: reti di Correa, Gacinovic e Haller.

20:45 Qualche immagine del riscaldamento milanista

Warming up. Almost ready for kick-off 🔜

Il riscaldamento dei rossoneri quando mancano poco più di 20 minuti a #OlympiacosMilan ⏱️#UEL pic.twitter.com/u7DbudYdGE — AC Milan (@acmilan) December 13, 2018

20:40 Una visita allo spogliatoio dei padroni di casa

Η άφιξη της ομάδας μας στο «Γ. Καραϊσκάκης», πριν το ματς με τη Μίλαν! / The arrival of Olympiacos at «G. Karaiskakis» Stadium, ahead of the match against @acmilan !#olympiacos 🔴⚪ #UEL #OLYMIL @EuropaLeague pic.twitter.com/wWxTDswwnx — Olympiacos FC (@olympiacos_org) December 13, 2018

20:35 Ricordiamo che i rossoneri per passare il turno devono perdere al massimo con un gol di scarto, ma in gioco c’è anche il primo posto: se il Diavolo vince e il Betis non batte il Dudelange, infatti, gli italiani conquistano la vetta.

20:30 Gattuso, come pronosticabile, si affida al 4-4-2 con la coppia d’attacco Cutrone-Higuain, tribuna per Suso, non al meglio fisicamente.

19:56 Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Olympiacos (4-2-3-1): Josè Sà: Elabdellaoui, Cissè, Vukovic, Koutris; Camara, Guilherme; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero.

Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

19:54 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Olympiakos-Milan, sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Europa League.

