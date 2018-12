LIVE Sci, Gigante Beaver Creek 2018 in DIRETTA: prima manche. Hirscher per un nuovo dominio, l’Italia ci prova

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo la cancellazione a Soelden, questa è la prima apparizione stagionale per i gigantisti. Marcel Hirscher è il grande favorito e vuole tornare alla vittoria dopo quella nello slalom di Levi. Come in Finlandia il primo grande rivale sarà il norvegese Henrik Kristoffersen, che questa volta cercherà di battere l’austriaco. Attenzione anche ai francesi Victor Muffat-Jeandet ed Alexis Pintuarault. L’Italia è reduce da una stagione passata sottotono in gigante e gli azzurri, soprattutto Luca de Aliprandini, proveranno ad essere protagonisti.

La prima manche è in programma alle ore 17.45, mentre la seconda è alle 20.45. Non perdetevi nulla con la DIRETTA di OA Sport. Buon divertimento e seguitela con noi.













