F1, Sebastian Vettel contro le vetture elettriche: “È la tecnologia sbagliata”

Sebastian Vettel è contrario all’introduzione delle vetture elettriche nel mondo della Formula 1. Il pilota della Ferrari in un’intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport ha sottolineato come questa non sia secondo lui la tecnologia giusta su cui puntare. La critica si concentra sia sui costi di produzione che sull’effettivo inquinamento prodotto, non ritenuto sufficentemente basso per giustificare il cambio.

Queste le parole di Vettel: “Non sono contrario ad usare le macchine elettriche per il trasporto, ma non credo che esse possano risolvere tutti i problemi del mondo. A mio parere è la tecnologia sbagliata, perché le vetture sono troppo costose e non pulite come si crede. Ad esempio c’è il problema dello smaltimento delle batterie. Bisogna quindi separare questo mondo da quello della Formula 1, perché quello è invece intrattenimento ed emozioni”.













