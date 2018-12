Da Velofollies al Giro d’Italia: sarà un 2019 ricco di novità per MICHE

Il 2019 si appresta ad essere un anno ricco di novità per Miche. A partire dalla celebrazione del centesimo anniversario nel mondo del ciclismo, passando per la nuova veste grafica, presentata ad Eurobike 2018, che sarà declinata a tutti i prodotti della gamma e che rilancia la comunicazione aziendale con un messaggio più giovane, dinamico e inclusivo. Si rafforza la presenza Miche fra i professionisti: continua la collaborazione con Caja Rural professional continental spagnola che correrà (oltre al calendario internazionale UCI pro-continental) anche la Vuelta Espana 2019, a cui si aggiunge per la stagione 2019 anche il team Androni Giocattoli professional continental italiana di lungo corso che, in quanto vincitrice della Coppa Italia 2018, sarà invitata al Giro d’Italia 2019.

Non mancheranno le partecipazioni ai principali eventi di settore tra cui Velofollies ed Eurobike.

Primo appuntamento da non perdere sarà proprio la fiera belga, principale canale internazionale per la presentazione dei prodotti sia b2b che b2c, in programma dal 18 al 20 Gennaio 2019 a Kortrijk.

Allo stand 116B, 116C Michepresenterà alcuni dei propri prodotti di punta per i settori strada, mountain bike, e-bike, settore in cui l’azienda sta investendo molto incrementando la propria linea di prodotti dedicati ed ampliando la gamma e l’offerta per ricoprire tutte le esigenze.

Per professionisti ed appassionati della strada Miche presenterà la collezione top di gamma Supertype, proposta da quest’anno nella versione con freni a disco per tubolari e nell’assoluta novità per copertoncino. Una gamma completissima che si declina nel vari modelli per offireal professionista ed al ciclista più esigente la scelta più consona al tipo di utilizzo.

Supertype con Freni a disco

Le Supertype 440 RC DX per copertoncinohanno un profilo di altezza 40mm tubeless ready e sezione 17mm, mentre le Supertype 338TDX per tubolare sono proposte con cerchi con profilo anteriore e posteriore 38 mm, caratteristiche che garantiscono le migliori performance all round.

I cerchi sono realizzati in fibra di carbonio con una apposita laminazione che permette di sopportare gli stress meccanici dovuti dalla frenata “disc brake”, elevata rigidità e pesi contenuti,ma soprattutto eccellentiperfomance in termini di guidabilità,ma anche ridotti spazi di frenata sia sull’asciutto che sul bagnato grazie al sistema di freno a disco.

Per entrambe le versioni con tubolare o copertoncino, i raggi sono montati con pattern 14+7sia anteriore che posteriore per una maggiore resistenza strutturale e reattività

I mozzi Supertype DX di nuova concezione hanno il corpo costruito in AL 7075 T6 con flange maggiorate,e sono propostiin configurazione standard per perni passanti TX 12. Una soluzione tecnica esclusiva Miche è la ghiera di registrazione del movimento sia all’anteriore che al posteriore, permettendo così una costante regolazione ed una semplice gestione della scorrevolezza delle ruote. Il corpetto ruota libera, disponibile sia per compatibilità Shimano che Campagnolo) è prodotto in AL 7075 T6 e titanio ed è facilmente intercambiabile.

Con queste raffinate caratteristiche costruttive l’intera gamma Supertype offre prestazioni al vertice di categoria sia in termini di peso che di caratteristriche tecniche e al contempo cura la veste estetica: tutti i modelli sono infatti disponibili in due opzioni cromatiche in livrea bianca o nera per un perfetto abbinamento ai colori della bicicletta.

Tra le novità proposte nel settore mountain-bike spicca il paccopignoni MTB XM a 11 e 12 velocità, ormai sempre più richiesta dai bikers per la possibilità di rendere più performante la pedalata.

Cassetta a 11 e 12 velocità

Miche propone le nuove cassette MTB XM a 11 e 12 velocità. Le cassette XM sono prodotte interamente nello stabilimento Miche utilizzando le conoscenze e la tecnologia sviluppata con successo negli anni dall’azienda per i prodotti dedicati all’utilizzo strada.

I pignoni in prima posizione e pignoni innesto sono in acciaio cromato con finitura opaca, mentre le due cassette si differenziano peri pignoni in ultima posizione, ottenuti dal pieno in AL 7075 T6 con anodizzazione “HT – Hard Treatment” dura delle ultime tre posizioni per la compatibilità a 12 velocità, e delle ultime due posizioni per la XM 11 Speed.

La configurazione proposta a 11v è 11-46 mentre per le 12 velocità è 11-51: ambedue le cassette sono compatibili con corpetto Shimano 10/11V, ma funzionano sia con il cambio Shimano 11V, che con il cambio Sram 11V/12V.

I nuovi ed innovativi sistemi di trasmissione Miche soddisferanno il sempre più crescente mercato delle e-bike, per i biker sempre più esigenti, alla ricerca di componenti di prima qualità.

Pedivella XMH

Cura estetica, leggerezza unita a caratteristiche strutturali dimensionate per lo specifica applicazione su E-Bike fanno della pedivella XM-H un prodotto dedicato al biker esigente che voglia personalizzare la propria E -bike con componenti di qualità.

La serie pedivelle XM-H è realizzata interamente in alluminio forgiato e lavorata a CNC.

Compatibile con sistemi Yamaha, Bosch, Polini e con perno con specifica Isis offre una ampia scelta nelle lunghezze disponibili: 165mm, 170mm, 175mm. Il biker può cosi scegliere in base alle proprie caratteristiche morfologiche e alla cadenza di pedalata la lunghezza più adatta.

Ingranaggio e-bike 104

L’ingranaggio E-Bike 104 è stato appositamente progettato da Miche per utilizzo su E-bike con guarnitura ad un unico ingranaggio. È realizzato in acciaio lavorato a CNC ed è disponibile nella misura 38 denti, compatibile con i sistemi con 4 punti di fissaggio e giro bulloni BCD 104mm. Può essere utilizzato sia con il paracatena specifico in alluminio modello E-bike 104 di Miche che con eventuale carter di protezione.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Team Miche