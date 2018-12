Ciclismo, dove correranno Froome, Thomas e Bernal nel 2020? È asta sul mercato dopo l’addio del Team Sky

Al termine della stagione 2019 Sky lascerà il mondo del ciclismo. Lo sponsor che ha permesso la creazione del Team Sky, una squadra che è stata il punto di riferimento assoluto negli ultimi anni, collezionando grandissime vittorie e imponendo il suo modo di correre nei grandi giri, ha scelto di non proseguire in questa avventura. Il nodo principale è a livello economico con l’attuale budget di 34 milioni di sterline ritenuto troppo alto per poter essere mantenuto.

Se il Team Sky vorrà restare nel gruppo dovrà quindi trovare un nuovo sponsor prima della fine della stagione. In questi giorni ci si chiede quindi quale sarà il futuro di corridori del calibro di Chris Froome, Geraint Thomas ed Egan Bernal. Nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione riportata da Beppe Conti che parla dell’interessamento del Governo Colombiano con una Banca come sponsor. Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi la squadra potrebbe proseguire la sua storia, con Bernal che diventerebbe il faro del progetto con Froome al suo fianco per l’ultima stagione della carriera. Thomas invece sembra destinato a passare alla UAE Emirates che troverebbe così un capitano di sicuro affidamento per i grandi giri.

