Boxe, Fabio Turchi spacca tutto e difende l’International Silver WBC: Stone Cruscher manda Conquest al tappeto, trionfo per ko a Firenze

Un maestoso Fabio Turchi conserva la cintura International Silver WBC dei pesi massimi leggeri, trionfando alla maniera dei duri con un micidiale ko alla settima ripresa: alla Obihall di Firenze, il padrone di casa ha mandato al tappeto Tony Conquest, arcigno pugile britannico (33enne già detentore del titolo del Commonwealth) che cercava di soffiare la cintura al nostro portacolori. Il 25enne è stato semplicemente stellare, ha dominato la contesa in lungo e in largo, ha giganteggiato grazie a dei colpi potenti e violenti che gli hanno permesso di chiudere l’incontro con largo anticipo e di conservare la propria imbattibilità da professionista (16 vittorie, 12 prima del termine).

Il ribattezzato Stone Crusher ha demolito l’ennesimo rivale e conserva quel titolo che aveva conquistato nel 2017 sconfiggendo Cesar Crenz e che aveva difeso a febbraio mandando al tappeto Dario German Balmaceda al Mandela Forum di Firenze: ora Fabio, che ha dimostrato di essere il futuro della boxe italiana tra i professionisti, merita una chance per il titolo continentale con magari vista su una cintura mondiale.



Prima ripresa sostanzialmente equilibrata con un buon finale di Conquest, poi Turchi inizia a salire in cattedra e si fa ben apprezzare nei successivi tre round: nel secondo si mette in luce con un bel montante destro prima di un sonoro gancio sinistro allo scadere, nel terzo piazza un eccellente sinistro al volto e un buon gancio nel finale, nel quarto si fa sentire con un gancio corto stellare che colpisce il viso dell’avversario proprio sul gong. Fabio non molla la presa e decide di affondare per chiudere l’incontro: un poderoso gancio sinistro nel cuore del sesto round e poi un montante sinistro dinamitardo al mento che manda al tappeto l’avversario a 2’24” della settima ripresa.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Fabio Turchi ai microfoni di Dazn: “Sono molto felice, il match era sotto controllo e sono contento perché con Lenny Bottai abbiamo studiato una buona preparazione, round dopo round mi sentivo sempre meglio. Quel colpo finale lo avevo studiato ed è stato vincente. La dedica è per il mio babbo, per delle incomprensioni ci siamo allontanati ma gli voglio bene e spero di rivederlo presto. Questa volta sono salito sul ring consapevole che non avevo problemi a fare 10 riprese a un ottimo ritmo, il ring un po’ scivoloso mi ha limitato ma sono subito salito con la marcia inserita e ho vinto. Ora sono nelle mani della famiglia Cherchi e di Hearn, non mi pongo limiti e mi metto a lavorare fin dalla prossima settimana. Ringrazio la mia Paola e tutti gli sponsor per il sostegno che mi permette di fare il pugile professionista a tempo pieno“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Fabio Turchi