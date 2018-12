Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2018: domani la sprint femminile. Dorothea Wierer per la difesa del primato, come sparerà Kaisa Makarainen?

Secondo fine settimana di Coppa del Mondo di biathlon: ad Hochfilzen, in Austria, tre gare attendono le donne. Domani la sprint, sabato l’inseguimento e domenica la staffetta. Occhi puntati, in ottica classifica generale, sulle prime due competizioni, con la nostra Dorothea Wierer che guarda tutti dall’alto e Lisa Vittozzi pronta a starle sulle code per superarla.

Nella sprint di domani l’avversaria numero uno delle azzurre sarà la finlandese Kaisa Makarainen, imprendibile sugli sci, ma costretta a trovare sempre lo zero anche al poligono per stare davanti alla capoclassifica attuale, la nostra Dorothea Wierer, brava sugli sci e con tempi di rilascio invidiabili al tiro. L’azzurra nella sprint dello scorso anno fu terza ed ora punta al gradino più alto del podio.

Terza incomoda Lisa Vittozzi, altra azzurra che in Slovenia si è comportata egregiamente sfiorando il podio anche nella sprint. L’italiana fu quarta ai Mondiali 2017 nella sprint, davanti alla compagna di squadra Federica Sanfilippo, che dunque domani potrebbe anche fare molto bene. Sicura assente la tedesca Laura Dahlmeier, avvistata in Val Ridanna per la partecipazione alla prima gara (poi si deciderà sulle altre) della seconda tappa di IBU Cup.

Di seguito il programma completo della prima gara femminile della seconda tappa di Coppa del Mondo di biathlon:

Hochfilzen (Aut) – Coppa del Mondo biathlon

13 dicembre 2018 ore 14:15

7.5 km Sprint femminile

diretta tv Eurosport 1

diretta streaming Eurosport Player

diretta testuale OA Sport













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Nicolò Persico