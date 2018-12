Biathlon, Coppa del Mondo 2018-2019: Vittozzi “Sono comunque soddisfatta”, Wierer “Contenta per la prova sugli sci”

La Coppa del Mondo femminile di biathlon è cominciata oggi con l’individuale di Pokljuka. 15km che hanno visto Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sognare il podio per lunghi tratti, per poi chiudere alla fine rispettivamente sesta e settima. A vincere è stata l’ucraina Yuliia Dzhyma davanti alla polacca Monika Hojnisz e alla ceca Marketa Davidova.

Un buon risultato comunque per le azzurre, soprattutto in ottica classifica generale. Queste le loro dichiarazioni, Lisa Vittozzi: “Sono soddisfatta perchè ancora non ho trovato il modo giusto per affrontare questo tipo di distanza. Perdo troppo tempo sugli sci ad ogni occasione, non basta per il podio. Guardo in prosepttiva, le mie gare sono altre, sono carica e al poligono mi sento bene”.

Dorothea Wierer: “Peccato perchè comunque in piedi riesco a centrare il bersaglio, i due errori li ho proprio pizzicati. Sono contenta della mia prestazione sugli sci”.