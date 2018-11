Volley, SuperLega 2018-2019: Ravenna batte Vibo Valentia nel posticipo, brillano Rychlicki e Lavia

Ravenna ha sconfitto Vibo Valentia per 3-1 (26-28; 25-23; 26-24; 25-21) nel posticipo della quinta giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I romagnoli hanno infilato la seconda vittoria nel torneo e hanno così scavalcato in classifica i calabresi che sono invece incappati nel secondo stop stop consecutivo (ora le due compagini si trovano al nono e al decimo posto). Dopo addirittura 137 minuti di battaglia, i giallorossi si sono imposti rimontando dallo 0-1 e facendo la differenza nei momenti cruciali di un incontri tirato e deciso esclusivamente nei dettagli.

Gli 11 muri di squadra dei padroni di casa hanno avuto la meglio nei confronti dei 10 aces degli ospiti, spiccano i 22 punti dell’opposto Kamil Rychlicki (Andrea Argenta è però entrato in campo per alcuni scambi, sta recuperando dall’infortunio) e le 19 marcature del giovane martello Daniele Lavia, rivelazione di questa giornata accanto a Cristian Poglajen (8), spiccano i 5 muri del centrale Pieter Verhees. Dall’altra parte della rete non sono bastati i 24 punti (4 aces) del solito Mohamed Al Hachdadi.













Foto: Daniele Ricci LivePhotoSport