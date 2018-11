Volley, SuperLega 2018-2019: ottava giornata. Al Hachdadi fa ripartire Vibo, Padova si inchina ai 35 punti del marocchino

Riparte da Al Hachdadi la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. I calabresi superano Padova nell’anticipo dell’ottava giornata grazie ad una prova monstre dell’opposto marocchino che mette a segno 35 punti e demolisce la resistenza dei veneti che lottano per quattro set ma alla fine si arrendono con il punteggio di 3-1 (29-31; 25-20; 28-26; 25-22).

La Tonno Callipo arrivava al match casalingo con Padova dopo cinque sconfitte consecutive e aveva bisogno come il pane di un successo che è arrivato grazie alla prestazione perfetta dell’uomo più atteso, l’opposto Al Hachdadi che ha chiuso il match con il 58% in attacco, 3 muri e 4 ace vincendo nettamente il confronto a distanza con l’opposto padovano Maurice Torres che si è fermato a 20 punti.

Nel primo set i padovani sono padroni del campo. La squadra di Baldovin è in fiducia e si vede ma, nel finale, sul 21-16, qualcosa si inceppa in casa ospite e inizia la rimonta di Vibo che riaggancia i rivali a quota 24. Soluzione ai vantaggi che premia Padova con il punteggio di 31-29. Nel secondo set si riparte sulla falsariga del finale del parziale precedente. A dettare legge è la Tonno Callipo trascinata letteralmente dall’opposto marocchino che si esalta e affonda la resistenza degli ospiti: 25-20 e uno pari.

L’impressione è che il terzo set possa risultare decisivo e infatti si trasforma in una battaglia senza quartiere. I padroni di casa sembrano poter prendere il largo nella parte centrale del match dove Zhukouski cerca di variare il gioco (16-11). La Kioene non si arrende e, punto su punto, si riporta sotto grazie a battuta e muro. A quota 21 torna la parità e ancora una volta si va ai vantaggi ma in questa occasione è Vibo Valentia ad avere la meglio con il punteggio di 28-26. Partita finita? No di certo. Il terzo set è un altro concentrato di emozioni. Vibo prova la fuga sul 16-13, Padova ha l’ultimo sussulto raggiungendo i rivali sul 20-20, poi però lo scatto finale è di Vibo che si aggrappa ancora ad Al Hachdadi e vince la sua terza partita in campionato, interrompendo la serie negativa.