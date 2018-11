Italia-USA, il Var debutterà in amichevole: introduzione già agli ottavi di Champions League?

Italia-USA potrebbe scrivere la storia del calcio a livello europeo. L’amichevole internazionale che gli azzurri giocheranno a Genk (Belgio) martedì 20 novembre sarà infatti caratterizzata da una grande novità: per la prima volta, infatti, la UEFA sperimenterà la Var che non è mai stata impiegata nelle competizioni sotto l’egida della Federazione Europea. Si tratta di una sperimentazione che potrebbe permettere di anticipare l’introduzione della Var nelle coppe continentali. L’entrata in vigore ufficiale avverrà con la Supercoppa 2019 e la Champions League 2019-2020 ma se l’esperimento di Genk dovesse andare a buon fine allora il tutto potrebbe essere anticipato già agli ottavi di finale della Champions League attualmente in corso di svolgimento.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: marco iacobucci shutterstock