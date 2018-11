Volley, Mondiale per Club 2018: Zenit Kazan favorito, Civitanova e Trento ci provano. Che show in Polonia

Il Mondiale per Club 2018 di volley maschile sarà protagonista in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. Ci aspetta una grande settimana per una rassegna iridata che si preannuncia di altissimo livello tecnico nonstante sia stata inserito nel bel mezzo della stagione e con le squadre costrette a interrompere il proprio cammino in campionato per questa nuova fatica. Otto formazioni partecipanti divise in due gironi, le prime due classificate accedono alle semifinali incrociate.

QUANDO E DOVE SI GIOCA IL MONDIALE PER CLUB? – Si disputerà in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. La Pool A si giocherà a Radom, la Pool B andrà in scena a Resovia mentre la Final Final avrà luogo a Częstochowa.

I DUE GIRONI:

POOL A (a Radom):

Skra Belchatow (Polonia), Zenit Kazan (Russia), Cucine Lube Civitanova (Italia), Fakel Novy Urengoy (Russia)

POOL B (a Resovia):

Asseco Resovia (Polonia), Sada Cruzeiro (Brasile), Itas Trentino (Italia), Khatam Ardakan (Iran)



LA GRANDE FAVORITA – Lo Zenit Kazan parte sempre favorito nonostante in estate abbia perso il fenomeno Wilfredo Leon accasatosi a Perugia. La corazzata russa si presenta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ha vinto le ultime tre Champions League e vuole continuare a trionfare anche se questa volta non sarà semplice. Lo squadrone di Alekno può contare su un micidiale opposto come Maxim Mikhaylov, su due schiacciatori di assoluto livello internazionale come Matt Anderson ed Earvin Ngapeth. Riusciranno a confermarsi sul trono?

LE SQUADRE ITALIANE – Civitanova e Trento si presentano con grandi ambizioni all’appuntamento. La Lube vuole riscattare la sconfitta subita nella finale dell’anno scorso, i dolomitici sperano di rivivere i fasti di un tempo quando vincevano il torneo a mani bassi. L’obiettivo minimo delle due squadre italiane è la semifinale anche se non sarà semplice raggiungerla vista la qualità delle avversarie, entrambe sono seconde in classifica alle spalle di Perugia e hanno incominciato bene la stagione: possono togliersi delle soddisfazioni importanti. I cucinieri, ringalluzziti dal doppio successo su Modena, punteranno sulle bordate di Osmany Juantorena, Tsvetan Sokolov, Leal e Simon per farsi largo nella competizione. Trento se la giocherà con la regia di Simone Giannelli, il mancino di Uros Kovacevic, la solidità di Aaron Russell e Jenia Grebennikov, Gabriele Nelli potrebbe soffiare il posto di opposto titolare a Luca Vettori.

LE ALTRE PRETENDENTI AL TITOLO – Il Sada Cruzeiro va preso con le pinze, ha sì perso Leal e Simon ma la formazione brasiliana può contare sul forte opposto Evandro, sui centrali Isac e Kevin Le Roux, sul martello Taylor Sander. I verdeoro hanno vinto la competizione due anni fa, unica formazione capace di battere lo Zenit Kazan in tempi recenti. Le squadre polacche giocheranno in casa e potranno avere un vantaggio: il Resovia non sta attraversando un buon momento di forma, il PGE Skra Belchatow di Roberto Piazza potrebbe dire la sua. Attenzione al Fakel Novy Urengoy, compagine russa molto temibile. Gli iraniani del Khatam Ardakan non possono avere delle velleità.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Roberto Muliere