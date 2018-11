Volley, Mondiale per Club 2018: Trento si qualifica alle semifinali, il Resovia surclassa l’Ardakan

Trento si è qualificata matematicamente alle semifinali del Mondiale per Club 2018 di volley maschile che si sta disputando in Polonia. I dolomitici, oggi pomeriggio capaci di sconfiggere il fortissimo Sada Cruzeiro, aspettavano soltanto l’esito scontato del match serale per poter festeggiare la certezza aritmetica del passaggio del turno ed è puntualmente arrivata: l’Asseco Resovia non fa scherzi e sconfigge il Khatam Ardakan per 3-0 (25-21; 25-21; 25-11), staccando così il pass per il prossimo turno insieme alla squadra italiana.



Trento giocherà la semifinale della rassegna iridata per la settima volta nella storia: ha vinto quelle dal 2010 al 2013 quando poi alzò al cielo il trofeo, ha perso quelle del 2014 e 2016 concludendo poi al terzo posto. Domani i ragazzi di Angelo Lorenzetti affronteranno proprio l’Asseco Resovia nell’incontro che metterà in palio il primo posto nel girone, sabato poi la semifinale contro Civitanova o il Fakel Novy Urengoy. Oggi i polacchi hanno giganteggiato contro i modesti iraniani, stampando ben 10 muri e 11 aces. Spiccano soprattutto Thibault Rossard (19 punti, 3 aces), Damian Schulz (13, 3 aces), David Smith (10, 2 muri e 2 aces).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIVB