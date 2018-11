Volley, Mondiale per club 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo con Civitanova e Trento

Il Mondiale per Club 2018 di volley maschile si giocherà in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. Otto squadre parteciperanno alla rassegna iridata e si contenderanno il titolo, le compagini iscritte all’evento sono state divise in due gironi da quattro formazioni ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta: le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate.



La Pool A si giocherà a Radom, la Pool B andrà in scena a Resovia mentre la Final Final avrà luogo a Częstochowa. Lo Zenit Kazan si presenterà per replicare il successo dello scorso anno, la corazzata russa ha tutte le carte in regola per inseguire un nuovo trionfo ma i Campioni d’Europa non devono sottovalutare le avversarie, a partire dalle italiane. Civitanova e Trento ci proveranno fino alla fine: la Lube perse la finale dodici mesi fa mentre i dolomitici hanno già trionfato in passato. I cucinieri con Juantorena, Sokolov, Simon e Leal possono provarci ma attenzione a non sottovalutare l’Itas di Giannelli, Vettori, Kovacevic e Russell.

Il Sada Cruzeiro negli ultimi anni è stata l’unica formazione in grado di battere lo Zenit vincendo il Mondiale per ben due volte, vedremo se i brasiliani privi però di Simone e Leal sapranno dire la loro. Da tenere in considerazione i padroni di casa Skra Belchatow e Asseco Resovia, a completare il parterre i russi del Fakel Novy Urengoy e gli iraniani dell’Ardakan.

Di seguito il calendario del Mondiale per Club 2018 di volley maschile con tutte le date, il programma e gli orari delle partite. Le partite delle squadre italiane saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

POOL A (a Radom):

Skra Belchatow (Polonia), Zenit Kazan (Russia), Cucine Lube Civitanova (Italia), Fakel Novy Urengoy (Russia)

POOL B (a Resovia):

Asseco Resovia (Polonia), Sada Cruzeiro (Brasile), Itas Trentino (Italia), Khatam Ardakan (Iran)

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE:

17.30 Skra Belchatow vs Cucine Lube Civitanova

17.30 Itas Trentino vs Khatam Ardakan

20.30 Zenit Kazan vs Fakel Novy Urengoy

20.30 Asseco Resovia vs Sada Cruzeiro

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE:

17.30 Cucine Lube Civitanova vs Zenit Kazan

20.30 Fakel Novy Urengoy vs Skra Belchatow

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE:

17.30 Sada Cruzeiro vs Itas Trentino

20.30 Khatam Ardakan vs Asseco Resovia

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE:

17.30 Fakel Novy Urengoy vs Cucine Lube Civitanova

17.30 Asseco Resovia vs Itas Trentino

20.30 Zenit Kazan vs Skra Belchatow

20.30 Khatam Ardakan vs Sada Cruzeiro

SABATO 1° DICEMBRE:

17.30 Semifinale 1

20.30 Semifinale 2

DOMENICA 2 DICEMBRE:

17.30 Finale terzo posto

20.30 Finale Mondiale per Club 2018 di volley maschile

MONDIALE PER CLUB: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite delle squadre italiane saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.













Foto: Valerio Origo