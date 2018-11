Volley femminile, Serie A1 2018-2019: sesta giornata. Novara nuova capolista, Casalmaggiore crolla a Scandicci

Novara è la nuova capolista della Serie A1 2018-2019 di volley femminile in attesa del posticipo di domani tra Busto Arsizio e Firenze dove le Farfalle, in caso di successo, si riprenderebbero la vetta solitaria della classifica. Questo è il verdetto più importante del pomeriggio riservato alla sesta giornata del massimo campionato. Le piemontesi, infatti, sconfiggono Filottrano per 3-1 e approfittano al meglio del netto ko dell’ormai ex capolista Casalmaggiore sul campo di Scandicci che rinnova le sue ambizioni tricolore.



Novara si fa prendere per mano da Paola Egonu che si è scatenata mettendo a segno 26 punti, doppia cifra anche per Cristina Chirichella (10) e Michelle Bartsch (13, 3 muri) mentre a Filottrano non bastano le solite Vasilantonaki (18) e Whitney (16). Scandicci fa esultare il proprio pubblico surclassando Casalmaggiore con un roboante 3-0. Le toscane devono ringraziare come sempre Isabella Haak, giovane opposto svedese da 20 punti che ha dettato legge in lungo e in largo vincendo nettamente la sfida con Polina Rahimova (17) e Kenia Carcaces (13).

Conegliano continua a mostrare i muscoli e non frena la propria corsa, le Campionesse d’Italia sbrigano la pratica Chieri con un rapido 3-0 ma nei primi due parziali sono state costrette ai vantaggi dalle agguerrite avversarie, crollate però al cospetto dell’esperienza delle Pantere. Riposo per Samanta Fabris e Miriam Sylla, ci pensano le riserve Miyu Nagaoka (16) e Valentina Tirozzi (10), applausi alla Chieri di Elena Perinelli (13) e Giulia Angelina (11). Arriva la prima vittoria di Bergamo che riesce a vincere il derby contro Brescia alla seconda sconfitta consecutiva.

Di seguito i risultati dettagliati della sesta giornata della Serie A1 2018-2019 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile:

Igor Gorgonzola Novara vs Lardini Filottrano 3-1 (25-21; 19-25; 25-18; 25-21)

Reale Mutua Fenera Chieri vs Imoco Volley Conegliano 0-3 (24-26; 24-26; 23-25)

Banca Valsabbina Millenium Brescia vs Zanetti Bergamo 1-3 (21-25; 24-26; 25-22; 23-25)

Savino Del Bene Scandicci vs Pomì Casalmaggiore 3-0 (25-17; 25-21; 25-23)

Bosca San Bernardo Cuneo vs Saugella Team Monza 1-3 (24-26; 25-22; 19-25; 15-25) giocata ieri

Unet E-Work Busto Arsizio vs Il Bisonte Firenze lunedì 19 novembre, ore 20.30

RIPOSA: Club Italia Crai

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Novara 14 5 5 Busto Arsizio 12 4 4 Casalmaggiore 12 6 4 Scandicci 12 5 4 Conegliano 12 4 4 Monza 10 6 3 Firenze 8 5 3 Cuneo 5 5 2 Filottrano 3 5 1 Bergamo 3 6 1 Club Italia 1 5 0 Chieri 0 6 0













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Simone Origo