Volley femminile, Serie A1 2018-2019: quinta giornata. Casalmaggiore capolista! Conegliano vince, Novara si salva

Questa sera si è giocata la quinta giornata della Serie A1 2018-2019 di volley femminile, secondo turno infrasettimanale per il massimo campionato italiano che si avvicina al giro di boia del girone di andata. Questa volta Scandicci, tra le favorite per il titolo, ha osservato un turno di riposo mentre per il resto c’è stato grande spettacolo con anche diversi colpi di scena.

Casalmaggiore non si ferma più, infila la quarta vittoria consecutiva e si conferma al comando della classifica in solitaria. Le ragazze in rosa regolano Filottrano con un rapido 3-0, frutto soprattutto della prestazione di Polina Rahimova (14 punti) e della prova di sostanza di Kenia Carcaces (10), brava Caterina Bosetti a mettere a segno 8 punti. Alle marchigiane non sono bastate Anna Whitney (14) e Anthi Vasilantonaki (11).

Conegliano torna a giocare in campionato dopo aver vinto la Supercoppa e regola una Bergamo sempre più deludente. Le Campionesse d’Italia si impongono con un netto 3-0 inanellando la terza vittoria nel torneo, giocando una prova estremamente ordinata senza dovere strafare più di tanto: doppia cifra per Miriam Sylla (11) e Kimberly Hill (10), 9 marcature per Samanta Fabris e Robin De Kruijf, da annotare i 3 muri di Anna Danesi. Le Pantere si mettono così in scia alla capolista ma hanno già osservato il turno di riposo proprio come l’altra imbattuta Busto Arsizio che giocherà il posticipo di domani contro Chieri.

Novara ha sconfitto il Club Italia per 3-2 al termine di una grande rimonta, le piemontesi hanno sofferto contro le azzurrine (al primo punto stagionale) dopo aver perso la Supercoppa ma sono riuscite a rialzarsi nel momento più difficile e hanno portato a casa la vittoria. Decisivi i 20 punti di Paola Egonu e le 14 marcature di Cristina Chirichella che hanno così limitato le giovani Elena Pietrini (19), Sylvia Nwakalor (16) e Alessia Populini (16). La Igor perde dunque un punto nei confronti di Casalmaggiore e Conegliano mentre ne guadagna uno su Brescia che perde in casa contro Cuneo e non riesce a confermarsi tra le capoliste. Jessica Rivero (22) e Francesca Villani (19) si devono arrendere contro Lise Van Hecke (23) e Marina Zambelli (13). Successo in rimonta anche per Firenze che in casa si trova sotto 0-2 contro Monza ma poi vince il terzo set per 32-30 e si invola verso la vittoria spinto dai 30 punti di Louisa Lippmann che vince il confronto diretto con Serena Ortolani (24).

Di seguito tutti i risultati dettagliati della quinta giornata della Serie A1 2018-2019 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

Igor Gorgonzola Novara vs Club Italia Crai 3-2 (21-25; 22-25; 25-19; 25-10; 15-6)

Pomì Casalmaggiore vs Lardini Filottrano 3-0 (25-21; 25-19; 25-22)

Banca Valsabbina Millenium Brescia vs Bosca San Bernardo Cuneo 2-3 (25-15; 25-27; 22-25; 25-18; 12-15)

Il Bisonte Firenze vs Saugella Team Monza 3-2 (20-25; 24-26; 32-30; 25-15; 15-12)

Imoco Volley Conegliano vs Zanetti Bergamo 3-0 (25-14; 25-16; 25-20)

Reale Mutua Fenera Chieri vs Unet E-Work Busto Arsizio giovedì 15 novembre, ore 20.30

RIPOSA: Savino Del Bene Scandicci

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Casalmaggiore 12 5 4 Novara 11 4 4 Brescia 10 5 3 Conegliano 9 3 3 Busto Arsizio 9 3 3 Scandicci 9 4 3 Firenze 8 5 3 Monza 7 5 2 Cuneo 5 4 2 Filottrano 3 4 1 Club Italia 1 5 0 Chieri 0 4 0 Bergamo 0 5 0













Foto: Simone Contesini