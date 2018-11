Volley femminile, le migliori italiane della settima giornata di serie A1. Olivotto trascina Bergamo, De Gennaro una macchina perfetta in ricezione

Ieri si è disputata la settima giornata della serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno.

ROSSELLA OLIVOTTO. Decisiva nella vittoria salutare di Bergamo contro Cuneo, la centrale bergamasca gioca la partita perfetta con 19 punti messi a segno, una percentuale in attacco del 79% e 6 muri messi a segno. Praticamente devastante!

LAURA MELANDRI. Nella prestazione di Monza che strappa un punto prezioso in chiave play-off a Scandicci c’è tanto della centrale romagnola che chiude la partita con 12 punti all’attivo e il 67% in attacco. Le manca qualcosa nel tie break ma resta sempre una gran bella partita.



FRANCESCA PICCININI. La “Picci” non tradisce mai e, nella trasferta di Firenze, mette tanto del suo, facendo dimenticare il turn over scelto dal tecnico Massimo Barbolini. Per lei un 56% in ricezione (e dall’altra parte le battitrici non erano male), 11 punti in totale con il 57% di positività in attacco. Numeri da ragazzina!

CARLOTTA CAMBI. Essere alzatrice oggi a Bergamo rende la vita più complicata. La ricezione è quella che è e le attaccanti non sempre sono state efficaci nella prima parte della stagione. Ora, grazie anche alle prestazioni dell’azzurra Carlotta Cambi, molto brava ieri contro Cuneo, le lombarde hanno rialzato la testa e possono guardare con fiducia al futuro.

MIRIAM SYLLA. Bastano due set a dare spessore ad una prestazione di grande livello: 10 punti, complessivi e un 60% in attacco che,k unito al 57% di positività in ricezione, significa prova di ottima qualità per la schiacciatrice azzurra.

MONICA DE GENNARO. A proposito di azzurro, eccolo un altro fenomeno del volley italiano. Il libero di Conegliano, a Filottrano non si trova certo le migliori battitrici del torneo di fronte. Arriva uno stratosferico 93% di positività in ricezione e il 77% di positività.













Foto Live Photosport