Pallanuoto, A1 2018-2019: i migliori azzurri della quinta giornata. Brilla Pietro Figlioli

Settima giornata per il campionato di A1 di pallanuoto maschile: prosegue il cammino in vetta da imbattuta per l’AN Brescia che sta dominando in questa prima parte di stagione. Inseguono, ovviamente, Pro Recco e Sport Management: come ormai siamo abituati saranno solamente gli scontri diretti a stravolgere la classifica. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in acqua.

Pietro Figlioli: il capitano della Nazionale è davvero devastante nel campionato italiano. L’uomo dei tre mondi si scatena nel match dominato dalla sua AN Brescia in casa del Bogliasco per 15-5. Sono addirittura cinque le reti del bomber nativo di Rio de Janeiro.

Alessandro Velotto: a sorpresa il grande protagonista della vittoria della Pro Recco per 16-1 in casa sulla Lazio è il difensore ex Canottieri. Il giocatore della Nazionale, oltre alla solita prestazione super in retroguardia, è anche un cecchino al tiro, con una tripletta.

Jacopo Alesiani: altro giocatore giovane ed in orbita Nazionale. Il nativo di Savona, classe 1996, si sta prendendo alla grande i suoi spazi nella Sport Management a furia di grandi giocate: una tripletta per lui nel match dominato a Trieste per 20-5.

Massimo Di Martire: ancora una performance superba per il giovanissimo (classe 2000) del Posillipo. Tripletta nella sfida pareggiata dai campani per 7-7 con il Savona, è il miglior giovane del campionato fino ad oggi. Un prospetto davvero interessante in chiave Settebello.

Giorgio Torrisi: è il veterano a trascinare il Catania all’importantissima vittoria in casa contro la Canottieri Napoli.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: LPS/Luigi Mariani