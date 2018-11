Volley femminile, Champions League: Novara a valanga sul Lodz, Egonu e muro da urlo

Ottimo esordio per Novara nella Champions League 2018-2019 di volley femminile, le piemontesi hanno sconfitto il Budowlani Lodz per 3-0 (25-19; 25-19; 25-20) in un incontro che non è mai stato in discussione, eccezion fatta per l’avvio del primo set dove le padrone di casa si sono fatte sorprendere dal servizio avversario. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno sbrigato la pratica polacca in 73 minuti, mettendo in mostra un ottimo livello di gioco e facendo capire a tutti di voler puntare al bersaglio grosso nella massima competizione europea.

A fare la differenza sono stati i 13 muri e i 7 aces di squadra che a lungo andare hanno spezzato la resistenza della compagine guidata da Blazej Krzysztalowicz. Show annunciato di un’ottima Paola Egonu, autrice di 19 punti col 48% in attacco (da annotare anche 4 muri per l’opposto), incredibili le sei stampatone siglate dall’indemoniata Stefana Veljkovic, doppia cifra anche per Michelle Bartsch (11) schierata di banda accanto a Paula Nizetich (8, 3 aces), al centro Cristina Chirichella (9) ha affiancato la già citata Veljkovic, buona regia di Lauren Carlini e Stefania Sansonna nel ruolo di libero (70% in ricezione). Al Lodz non è bastata la buona prestazione della grande stella Jovana Brakocevic (16), martello micidiale della Serbia Campionessa del Mondo.

Novara vola così al primo posto in classifica a braccetto con il Cannes che ha sconfitto il Minchanska Minsk per 3-0, proprio le bielorusse saranno il prossimo avversario della Igor Gorgonzola il 19 dicembre. Soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate accederanno ai quarti di finale della Champions League.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni