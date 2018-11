Volley femminile, Champions League 2018-2019: Conegliano-Scandicci, derby italiano ad alta quota

Questa sera (ore 20.30) Conegliano e Scandicci si sfideranno nel match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley femminile, al PalaVerde di Treviso andrà in scena uno scontro diretto determinante per le sorti della Pool D: soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde si qualificheranno ai quarti, le due squadre italiane non possono dunque sbagliare fin dall’inizio e il testa a testa in terra veneta risulterà altamente importante (il Commercecon Lodz ha sconfitto lo Schwerin per 3-1 nell’altro incontro del girone, le polacche e le tedesche sembrano comunque inferiori alle compagini del Bel Paese).



Le Campionesse d’Italia hanno partecipato alla Final Four della massima competizione continentale nelle ultime due edizioni (seconde nel 2017 in casa e terze nel 2018), le toscane sono invece al loro esordio assoluto in Europa e sperano in un immediato colpaccio. Le Pantere hanno già alzato al cielo la Supercoppa Italiana in avvio di questa stagione e sono imbattute in campionato, la compagine del Bisonte ha invece perso contro Novara in Serie A1 ma per il resto è stata perfetta: si preannuncia una partita di altissimo livello tecnico, avvincente e appassionante che potrebbe decidersi a suon di bordate offensive, il fondamentale che dovrebbe regnare sovrano.

Le padrone di casa partiranno con i favori del pronostico, si faranno trascinare dall’opposto Samanta Fabris, dalla grintosa Miriam Sylla di banda affiancata dal fenomeno Kimberly Hill. Le toscane proveranno a tenere testa sfruttando al meglio il fenomenale opposto Isabelle Haak, la solidità di Lucia Bosetti e i muri di Adenizia. Chi vince compie un passo importante verso il primo posto, chi perde è subito chiamato a rincorrere per non perdere il treno che porta ai quarti di finale della Champions League.













Foto: Valerio Origo